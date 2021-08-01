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"Наш футбол может быть захватывающим": Андрей Шевченко ушёл с поста главного тренера сборной Украины

На минувшем чемпионате Европы национальная команда впервые в истории дошла до четвертьфинала.

1 августа, 12:35

Фото © ТАСС / ЕРА / Robert Perry / POOL

Главный тренер сборной Украины по футболу Андрей Шевченко объявил об уходе со своего поста. Об этом он написал в "Инстаграме".

"Сегодня истёк мой контракт с Украинской ассоциацией футбола, я провёл пять лет с главной командой страны. Это была упорная работа, которая доказала, что мы способны играть в современный футбол. Я благодарен президенту и исполкому УАФ за предоставленную возможность поработать со сборной Украины, благодарен каждому игроку, каждому человеку, кто помогал и был причастен к команде. Большая благодарность всем болельщикам за поддержку и критику. Вместе нам удалось показать, что наш футбол может быть конкурентным, результативным и интересным. С верой в Украину", — сказал Шевченко.

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На минувшем чемпионате Европы сборная Украины впервые в истории попала в восьмёрку сильнейших. В 1/8 финала команда в дополнительное время победила Швецию (2:1), а в четвертьфинале уступила Англии (0:4).

Сборная Украины стала первой командой в тренерской карьере Шевченко. Будучи игроком, он помог национальной команде дойти до четвертьфинала ЧМ-2006.

Авторы
Роман Фейгин
Роман Фейгин

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