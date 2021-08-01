Политолог оценил угрозу вероятного преемника Меркель по "Северному потоку – 2"

Любые санкции могут быть введены, при этом Германия не будет действовать во вред себе в контексте "Северного потока – 2". Об этом сообщил директор по научной работе Фонда развития и поддержки международного дискуссионного клуба "Валдай" Фёдор Лукьянов, комментируя заявление возможного преемника Ангелы Меркель на посту канцлера ФРГ Армина Лашета о санкциях в случае агрессивных действий России против Украины.

"Это заявление полностью соответствует тем договорённостям, которые были достигнуты между [Ангелой] Меркель и [Джо] Байденом", — цитирует РИА "Новости" Лукьянова.

Эксперт отметил, что невозможно предсказать, какого рода может произойти обострение в отношениях России и Европы, а также России и Америки в предстоящие годы. Следовательно, ограничительные меры "могут быть всегда".

"Всё что угодно может произойти, как мы видим из опыта. Но, когда газопровод уже запущен, а он будет запущен уже скоро, когда заключены договорённости, когда поступает газ важный для энергобаланса, это совсем другая ситуация. Можно объявлять всякие санкции, но во вред себе Германия действовать не будет. А вред этот будет больше теперь, если придётся каким-то образом прерывать уже действующую коммуникацию", — заявил Лукьянов.

Эксперт считает, что Германия не займёт более жёсткую позицию по отношению к России в случае получения Лашетом поста канцлера. Всё потому, что заявление политика полостью вписывается в ту рамку, которая обрисована. В ней самое главное — это факт реализации магистрального газопровода, а не то, какими "аксессуарами это всё обвешано и какие словесные уступки противникам "Северного потока – 2" сделаны".