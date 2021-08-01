Президент США Джо Байден всячески пытается найти оправдание на случай неудачи Демократической партии, поэтому уже сейчас обвиняет Россию во вмешательстве в выборы в конгресс, которые состоятся в Штатах в 2022 году. Об этом заявил директор Службы внешней разведки (СВР) Сергей Нарышкин.

"Демократическая партия готовится к промежуточным выборам 2022 года, и очевидно чувствует какую-то неуверенность, и готовится найти аргументы на случай, если выборы пройдут для Демократической партии, а значит и для президента Байдена, не совсем удачно", — сказал он в эфире ютуб-канала "Соловьёв Live".

Нарышкин сравнил подобные обвинения с "заезженной пластинкой", которую слушать "уже скучновато". Глава СВР также напомнил случай, произошедший в начале 2018 года. Тогда, по его словам, Министерство юстиции США обратилось в суд, обвинив две российские компании во вмешательстве в выборы. Однако никаких конкретных доказательств за громкими претензиями не стояло. "Минюст на этом замолчал", — добавил Нарышкин.