Автоэксперт спрогнозировал рост производства электрокаров в России к 2030 году

К 2030 году в России около 10% всех производимых автомобилей будут электрическими. Этот показатель станет реальным благодаря проекту "Электро-автомобиль и водородный автомобиль", рассказал соруководитель рабочей группы "Технет" Национальной технологической инициативы (НТИ) Алексей Боровков.

"Электро-автомобиль и водородный автомобиль" является одним из пяти проектов-маяков. Его цель — создать линейку электромобилей и автомобилей на водородном топливном элементе, а также зарядную и заправочную инфраструктуру. Реализация проекта-маяка позволит достичь доли не менее 10% в общем объёме производства транспортных средств в РФ в 2030 году", — цитирует специалиста РИА "Новости".

По мнению эксперта, в РФ к 2024 году произведут не менее 25 тысяч электроавтомобилей и построят девять тысяч зарядных устройств. На развитие рынка электрокаров привлекут свыше 73,5 миллиарда рублей частных инвестиций. Также к 2030 году в стране построят до 72 тысяч зарядных станций, что обойдётся по меньшей мере в 498 миллиардов рублей частных инвестиций.

"В целом объём дополнительных налоговых поступлений от отрасли составит не менее 20,6 миллиарда рублей в консолидированный бюджет РФ. К 2030 году этот показатель вырастет до 460 миллиардов рублей", — указал он.

Ранее премьер Михаил Мишустин анонсировал производство отечественной линейки электромобилей в России. Такой транспорт будет работать в том числе на водородных топливных элементах, отметил глава кабмина.