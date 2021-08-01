НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

В деле о гибели дочери Владимира Конкина появилась обвиняемая

Фигурантка отрицает свою причастность к смерти наследницы именитого артиста. Все точки над "i" расставит экспертиза, которая оценит действия медиков.

1 августа, 12:00
10508
<p>Фото © Facebook / <a href="https://www.facebook.com/photo?fbid=548477835354549&set=pb.100005770113889.-2207520000.." target="_blank" rel="noopener noreferrer">София Конкина</a></p>

Фото © Facebook / София Конкина

Расследование гибели дочери актёра Владимира Конкина Софии наконец-то сдвинулось с мёртвой точки. Спустя почти год после трагедии следователи предъявили обвинение владелице фитнес-клуба, где скончалась наследница звезды фильма "Место встречи изменить нельзя".

Как рассказала адвокат Юлия Нитченко, представляющая интересы артиста, суд уже назначил хозяйке заведения меру пресечения в виде запрета определённых действий. Однако сама Анна Андрианова вину не признаёт и уверяет, что София умерла в больнице, а не в фитнес-клубе.

Бойфренд Конкиной рассказал, куда пропали её драгоценности на несколько миллионов рублей

Бойфренд Конкиной рассказал, куда пропали её драгоценности на несколько миллионов рублей

Сейчас, по словам Нитченко, по делу проходит экспертиза, с помощью которой удастся установить, насколько грамотными были действия медиков, пытавшихся спасти дочку именитого актёра. Кроме того, Владимир Конкин подал к заведению гражданский иск с требованием возместить ущерб в размере 11 миллионов рублей.

"Мы просим суд обязать Андрианову возместить ту минимальную сумму, которая будет гарантом того, что дочь погибшей не будет нуждаться, её базовые потребности будут покрыты, а также она получит образование. Подчеркну, что ребёнок Софии остался сиротой: мать погибла, а отец находится в розыске", — пояснила адвокат семьи артиста в интервью МК.

Нитченко добавила, что вся сумма полностью будет предназначена девочке, на имя которой создадут персональный счёт в банке.

Конкин рассказал про мистическое явление на девятый день после смерти дочери

Конкин рассказал про мистическое явление на девятый день после смерти дочери

Напомним, София Конкина умерла при достаточно загадочных обстоятельствах. Её доставили в больницу из фитнес-клуба в ночь на 23 сентября 2020-го с признаками утопления. Ближе к утру девушка скончалась из-за отказа почек. Следствие проверяет криминальную версию произошедшего, поскольку София отлично плавала. Отец девушки уверен, что его дочь убили. Более того, он подозревал возлюбленного дочери в причастности к её смерти. Сам же жених Конкиной рассказывал, что у погибшей были проблемы с коллекторами. Кроме того, по его словам, девушка злоупотребляла алкоголем.

Авторы
Наталья Исакова
Наталья Исакова

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!

Новости партнеров

Layer 1