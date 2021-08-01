В деле о гибели дочери Владимира Конкина появилась обвиняемая

Расследование гибели дочери актёра Владимира Конкина Софии наконец-то сдвинулось с мёртвой точки. Спустя почти год после трагедии следователи предъявили обвинение владелице фитнес-клуба, где скончалась наследница звезды фильма "Место встречи изменить нельзя".

Как рассказала адвокат Юлия Нитченко, представляющая интересы артиста, суд уже назначил хозяйке заведения меру пресечения в виде запрета определённых действий. Однако сама Анна Андрианова вину не признаёт и уверяет, что София умерла в больнице, а не в фитнес-клубе.

Сейчас, по словам Нитченко, по делу проходит экспертиза, с помощью которой удастся установить, насколько грамотными были действия медиков, пытавшихся спасти дочку именитого актёра. Кроме того, Владимир Конкин подал к заведению гражданский иск с требованием возместить ущерб в размере 11 миллионов рублей.

"Мы просим суд обязать Андрианову возместить ту минимальную сумму, которая будет гарантом того, что дочь погибшей не будет нуждаться, её базовые потребности будут покрыты, а также она получит образование. Подчеркну, что ребёнок Софии остался сиротой: мать погибла, а отец находится в розыске", — пояснила адвокат семьи артиста в интервью МК.

Нитченко добавила, что вся сумма полностью будет предназначена девочке, на имя которой создадут персональный счёт в банке.