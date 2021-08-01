Экономист рассказал, какие города России могут объединить в агломерации

Развитие транспортной инфраструктуры поспособствует созданию в России так называемых метрополий, которые будут появляться на основе объединения крупнейших городских агломераций. О том, какие регионы могут войти в связки, рассказал директор Центра региональной политики президентской академии (РАНХиГС), доктор экономических наук Владимир Климанов.

"Нужно весьма осторожно относиться к фразам, что государство целенаправленно будет создавать городские агломерации. Речь скорее идёт о стимулировании этого или каких-то иных процессов, связанных в том числе с ростом численности населения и вообще значимости городов", — пояснил он в интервью URA.ru.

Формирование агломераций — это естественный процесс, отметил эксперт. По его словам, крупным городам всегда необходимы места для дач или отдыха, а окружающим их территориям как раз нужен функционал, который есть в ядре агломерации. Климанов считает, что уже сформировалось как минимум пять потенциальных таких объединений — на Урале, на юге страны, два в Поволжье и в Сибири.

"Может быть связка вокруг Новосибирска: Кемерово – Барнаул – Томск – Красноярск. Это сосредоточение крупных агломераций, которые могут дополнять разными функциями друг друга", — уточнил собеседник агентства.

Также можно говорить о южной метрополии как соединении Ростова и Краснодара, подчеркнул Климанов. По его словам, с объединением этих городов можно максимально полно использовать их потенциал, причём не только в транспортной сфере. В разной степени подобные возможности связывания крупнейших агломераций есть и в Поволжье, добавил эксперт.

"Там Самара может состыковываться с Ульяновском и Казанью, а может быть, и в сторону Саратова будет развиваться. Возможная связка Нижний Новгород – Чебоксары – Казань. Всё зависит от того, какие будут новые транспортные магистрали, как пойдёт экономическое развитие", — рассказал он.

Что касается Урала, то, бесспорно, основу агломерации формируют Екатеринбург и Челябинск, отметил эксперт. По его мнению, к ним могут примкнуть Тюмень, с другой стороны — Курган, Пермь — в меньшей степени.

"Пермская агломерация будет развиваться более самостоятельно. Скорее, в некоторых случаях она будет состыковываться с Ижевском — это тоже активный центр формирования агломерации", — добавил Климанов.