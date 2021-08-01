Посольству России в Баку вручили ноту из-за заявлений Жириновского

Министерство иностранных дел Азербайджана вручило ноту временному поверенному в делах РФ в республике в связи с высказываниями лидера ЛДПР Владимира Жириновского о стране в передаче на радио "Комсомольская правда". Об этом сообщила пресс-служба азербайджанского МИДа.

Отмечается, что в ходе встречи с российским дипломатом до его внимания были доведены "серьёзная обеспокоенность и протест в связи с предвзятыми и оскорбительными высказываниями" Жириновского об азербайджанской государственности и руководстве республики в выпуске передачи "Итоги с Жириновским" от 30 июля 2021 года.