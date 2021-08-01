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Посольству России в Баку вручили ноту из-за заявлений Жириновского

Депутат "предвзято и оскорбительно" высказался об азербайджанской государственности и руководстве республики.

1 августа, 11:28
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<p>Владимир Жириновский. Фото © ТАСС / Александр Щербак</p>

Владимир Жириновский. Фото © ТАСС / Александр Щербак

Министерство иностранных дел Азербайджана вручило ноту временному поверенному в делах РФ в республике в связи с высказываниями лидера ЛДПР Владимира Жириновского о стране в передаче на радио "Комсомольская правда". Об этом сообщила пресс-служба азербайджанского МИДа.

Отмечается, что в ходе встречи с российским дипломатом до его внимания были доведены "серьёзная обеспокоенность и протест в связи с предвзятыми и оскорбительными высказываниями" Жириновского об азербайджанской государственности и руководстве республики в выпуске передачи "Итоги с Жириновским" от 30 июля 2021 года.

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Ранее Лайф рассказывал, что МИД России направил ноту протеста Украине из-за уничтожения воинских мемориалов во Львове. В ведомстве напомнили о подписании международного Соглашения об увековечении памяти о мужестве и героизме народов государств – участников СНГ в Великой Отечественной войне 1941–1945 годов.

Авторы
Варвара Романова
Варвара Романова

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