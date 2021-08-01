Путин выразил соболезнования в связи со смертью президента журфака МГУ Засурского
Журналист умер на 92-м году жизни. Информации о том, где и когда пройдёт прощание с экс-деканом факультета, пока нет.
Ясен Засурский. Фото © Wikipedia
Президент России Владимир Путин выразил глубокие соболезнования в связи с кончиной президента факультета журналистики МГУ имени Ломоносова Ясена Засурского. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.
"Владимир Путин выразил глубокие соболезнования родным, близким и коллегам президента факультета журналистики МГУ Ясена Засурского", — говорится в сообщении.
Как уже писал Лайф, президент журфака МГУ Ясен Засурский умер на 92-м году жизни. Информации о том, где и когда пройдёт прощание с экс-деканом факультета, пока нет.
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