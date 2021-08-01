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Путин выразил соболезнования в связи со смертью президента журфака МГУ Засурского

Журналист умер на 92-м году жизни. Информации о том, где и когда пройдёт прощание с экс-деканом факультета, пока нет.

1 августа, 11:07
<p>Ясен Засурский. Фото © <a href="https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D1%81%D1%83%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9,_%D0%AF%D1%81%D0%B5%D0%BD_%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87#/media/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:Zasurskyi.jpg" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Wikipedia </a></p>

Ясен Засурский. Фото © Wikipedia

Президент России Владимир Путин выразил глубокие соболезнования в связи с кончиной президента факультета журналистики МГУ имени Ломоносова Ясена Засурского. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

"Владимир Путин выразил глубокие соболезнования родным, близким и коллегам президента факультета журналистики МГУ Ясена Засурского", — говорится в сообщении.

Декан журфака МГУ назвала Ясена Засурского великим учителем

Декан журфака МГУ назвала Ясена Засурского великим учителем

Как уже писал Лайф, президент журфака МГУ Ясен Засурский умер на 92-м году жизни. Информации о том, где и когда пройдёт прощание с экс-деканом факультета, пока нет.

Авторы
Варвара Романова
Варвара Романова

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