В Воронеже свора бродячих собак напала на ребёнка
Мальчик шёл мимо стройки вместе с мамой. Инцидент попал на видео. Несовершеннолетний отделался незначительными повреждениями.
Нападение своры собак на ребёнка в Воронеже. Видео © "ВКонтакте" / ЖК "Лазурный"
В Воронеже стая агрессивных псов напала на мальчика, когда тот проходил мимо стройки. О случившемся сообщила одна из местных жительниц в группе жилого комплекса "Лазурный" в соцсети "ВКонтакте".
Инцидент зафиксировала камера наблюдения. На кадрах видно, как по улице идёт женщина с двумя детьми, один из которых находится в коляске. В определённый момент со стороны недостроенных зданий выбегает свора собак, несколько из них подбегают к пешеходам и набрасываются на них. А после псы убегают дальше.
Фото © "ВКонтакте" / ЖК "Лазурный"
Женщина сразу же стала осматривать сына на предмет травм. К счастью, обошлось без значительных укусов — собаки немного повредили мальчику ногу и порвали шорты.
По словам местных жителей, стая бездомных псов уже давно пугает жильцов близлежащих домов, набрасываясь на них с неистовым лаем. Воронежцы обращались в различные инстанции по поводу отлова собак, но пока не получили ответа.
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