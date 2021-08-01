В Воронеже свора бродячих собак напала на ребёнка

Нападение своры собак на ребёнка в Воронеже. Видео © "ВКонтакте" / ЖК "Лазурный"

В Воронеже стая агрессивных псов напала на мальчика, когда тот проходил мимо стройки. О случившемся сообщила одна из местных жительниц в группе жилого комплекса "Лазурный" в соцсети "ВКонтакте".

Инцидент зафиксировала камера наблюдения. На кадрах видно, как по улице идёт женщина с двумя детьми, один из которых находится в коляске. В определённый момент со стороны недостроенных зданий выбегает свора собак, несколько из них подбегают к пешеходам и набрасываются на них. А после псы убегают дальше.

Женщина сразу же стала осматривать сына на предмет травм. К счастью, обошлось без значительных укусов — собаки немного повредили мальчику ногу и порвали шорты.

По словам местных жителей, стая бездомных псов уже давно пугает жильцов близлежащих домов, набрасываясь на них с неистовым лаем. Воронежцы обращались в различные инстанции по поводу отлова собак, но пока не получили ответа.