НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

В Воронеже свора бродячих собак напала на ребёнка

Мальчик шёл мимо стройки вместе с мамой. Инцидент попал на видео. Несовершеннолетний отделался незначительными повреждениями.

1 августа, 11:01
4446

Нападение своры собак на ребёнка в Воронеже. Видео © "ВКонтакте" / ЖК "Лазурный"

В Воронеже стая агрессивных псов напала на мальчика, когда тот проходил мимо стройки. О случившемся сообщила одна из местных жительниц в группе жилого комплекса "Лазурный" в соцсети "ВКонтакте".

Инцидент зафиксировала камера наблюдения. На кадрах видно, как по улице идёт женщина с двумя детьми, один из которых находится в коляске. В определённый момент со стороны недостроенных зданий выбегает свора собак, несколько из них подбегают к пешеходам и набрасываются на них. А после псы убегают дальше.

"Деньги не тронул": Самый милый хвостатый воришка похитил сумку у жительницы Ямала

"Деньги не тронул": Самый милый хвостатый воришка похитил сумку у жительницы Ямала

Фото © "ВКонтакте" / ЖК "Лазурный"

Фото © "ВКонтакте" / ЖК "Лазурный"

Женщина сразу же стала осматривать сына на предмет травм. К счастью, обошлось без значительных укусов — собаки немного повредили мальчику ногу и порвали шорты.

По словам местных жителей, стая бездомных псов уже давно пугает жильцов близлежащих домов, набрасываясь на них с неистовым лаем. Воронежцы обращались в различные инстанции по поводу отлова собак, но пока не получили ответа.

"Три раза нас стаффорды рвали": Напавшие на жителя Питера и его пса бойцовские собаки несколько лет держат в страхе весь двор

"Три раза нас стаффорды рвали": Напавшие на жителя Питера и его пса бойцовские собаки несколько лет держат в страхе весь двор

Ранее Лайф рассказывал, что в Подмосковье сорвавшийся с цепи ротвейлер покусал двух маленьких детей. Собака сначала напала на четырёхлетнюю девочку, а затем, повалив коляску, стала кусать за голову 11-месячного мальчика. Правоохранители возбудили уголовное дело.

Авторы
Варвара Романова
Варвара Романова

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!

Выбор редакции

В Воронеже участковый попытался усмирить пьяного водителя и попал под домашний арест

сегодня в 15:52

Семья не смогла сдержать смех, увидев в соседней машине, как на ветру развевается собачья морда

сегодня в 14:51

В Брянской области из-за урагана без электричества остался 21 населённый пункт

сегодня в 20:43

В Госдуме предложили увеличить размер социального налогового вычета

сегодня в 22:15

Десять государств готовятся отозвать признание Косова

сегодня в 21:57

Новости партнеров

Layer 1