В Оренбурге электросамокатчик влетел в трактор и получил ковшом по голове

В Оренбурге на проспекте Победы водитель электросамоката травмировался в результате столкновения с трактором. Инцидент произошёл 30 июля, 18-летний пострадавший госпитализирован. Об этом сообщили в пресс-службе УМВД России по региону.

"Предварительно установлено, что произошло столкновение трактора и электросамоката. В результате ДТП мужчина, управлявший электросамокатом, с травмой головы был доставлен в лечебное учреждение", — сказано в релизе.

После аварии сотрудники правоохранительных органов провели осмотр места происшествия и начали проверку, по её результатам вынесут процессуальное решение. Как пишут местные паблики в соцсети "ВКонтакте", парень гнал на электросамокате со скоростью около 30–40 километров в час. При повороте водитель трактора не заметил молодого человека, в результате тот врезался прямо в ковш, получив по голове, и перелетел через него. У пострадавшего диагностирован перелом позвоночника.