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В Оренбурге электросамокатчик влетел в трактор и получил ковшом по голове

Молодой человек госпитализирован с травмой головы, переломом позвоночника и рваной раной бедра.

1 августа, 10:48
<p>Фото © VK / <a href="https://vk.com/wall-130151796_213306" target="_blank" rel="noopener noreferrer">site1743</a></p>

Фото © VK / site1743

В Оренбурге на проспекте Победы водитель электросамоката травмировался в результате столкновения с трактором. Инцидент произошёл 30 июля, 18-летний пострадавший госпитализирован. Об этом сообщили в пресс-службе УМВД России по региону.

"Предварительно установлено, что произошло столкновение трактора и электросамоката. В результате ДТП мужчина, управлявший электросамокатом, с травмой головы был доставлен в лечебное учреждение", — сказано в релизе.

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После аварии сотрудники правоохранительных органов провели осмотр места происшествия и начали проверку, по её результатам вынесут процессуальное решение. Как пишут местные паблики в соцсети "ВКонтакте", парень гнал на электросамокате со скоростью около 30–40 километров в час. При повороте водитель трактора не заметил молодого человека, в результате тот врезался прямо в ковш, получив по голове, и перелетел через него. У пострадавшего диагностирован перелом позвоночника.

Ранее в МДВ РФ назвали число ДТП с электросамокатами с начала года. Около 190 человек пострадали, а пять стали жертвами таких аварий.

Авторы
Светлана Оперук
Светлана Оперук

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