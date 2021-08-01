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В Новосибирске пассажир автобуса пырнул ножом пенсионера

Подозреваемого задержали — им оказался ранее судимый за разбой, незаконное хранение и сбыт наркотических средств 39-летний житель Заельцовского района. Против него возбуждено дело.

1 августа, 11:19
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Скриншот видео © VK / "ЧП Новосибирск"

В Новосибирске неадекват пырнул ножом 71-летнего пенсионера в автобусе. Видео © VK / "ЧП Новосибирск"

Вечером 31 июля в Дзержинском районе Новосибирска неадекватный местный житель ударил ножом 71-летнего пенсионера прямо в автобусе. Пожилой мужчина был госпитализирован. Об этом сообщает ГУ МВД России по региону. Видео с моментом нападения, предоставленное пресс-службой областной прокуратуры, опубликовала группа "ЧП Новосибирск" в социальной сети "ВКонтакте".

"Вечером 31 июля в Дзержинском районе города Новосибирска в автобусе № 95 неизвестный гражданин из хулиганских побуждений нанёс один удар ножом 71-летнему пассажиру в районе остановки "Доватора". Потерпевший с колото-резаным ранением был доставлен в медицинское учреждение", — говорится в релизе МВД.

В видеоролике можно наблюдать, как вооружённый ножом пассажир в белой рубашке держит холодное оружие в руке непосредственно во время движения транспорта, а затем неожиданно встаёт и через несколько секунд наносит удар сидящему сзади пожилому мужчине. После этого неадекват продолжает спокойно стоять в проходе автобуса. При этом, как видно на кадрах, во время инцидента совсем рядом находились женщины и дети.

Согласно информации регионального ГУ МВД, нападавшим оказался 39-летний житель Заельцовского района. Злоумышленник не успел скрыться — его задержали неподалёку от места происшествия и доставили в отдел полиции. При себе у мужчины был нож, который изъяли правоохранители.

Позднее полицейские установили, что подозреваемый уже был судим за разбой, незаконное хранение и сбыт наркотических средств. Против него возбуждено уголовное дело по статье о хулиганстве, совершённом с применением оружия или предметов, используемых в качестве оружия.

"Санкция данной статьи предусматривает наказание до семи лет лишения свободы. Решается вопрос об избрании меры пресечения, проводится расследование", — добавили в ГУ МВД РФ по региону.

Вместе с тем в Прокуратуре Новосибирской области информировали, что, по предварительным данным, в момент совершения преступления 39-летний фигурант находился в состоянии наркотического опьянения. Там также заявили, что уголовное дело о ЧП в автобусе взято на особый контроль.

А ранее под Красноярском вооружённый ножом мужчина ранил водителя и пассажиров автобуса. Неадекват нанёс увечье и себе. В результате пострадавших и злоумышленника увезли в больницу.

Авторы
Евгения Измайлова
Евгения Измайлова

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