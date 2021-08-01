Легенда Ironman поблагодарила Путина за возможность провести "железную" гонку в Петербурге

Международные соревнования по триатлону Ironman в Санкт-Петербурге. Видео © LIFE

Многократный участник международных соревнований по триатлону Ironman Марек Немчик, который входит в команду организаторов мероприятия, поблагодарил президента России Владимира Путина за возможность провести соревнования в РФ. Он отметил, что мероприятие, состоявшееся сегодня, 1 августа, в Санкт-Петербурге, стало одним из лучших на его памяти.

"Знаете, все высокие стандарты могут быть немного выше. Я думаю, здесь были одни из самых высоких стандартов организации, которые я когда-либо видел. И, по правде говоря, я очень горжусь быть частью команды организаторов. Посмотрите на это фантастическое мероприятие", — отметил Немчик в беседе с журналистами.

Спортсмен указал, что сейчас в мире крайне сложно создавать настолько грандиозные и масштабные мероприятия, как Ironman, однако команде организаторов это удалось. Он подчеркнул, что здесь есть заслуга и российского лидера.

"Это заслуга не только нас и нашей команды, спасибо также вашему президенту. Как я знаю, он большой фанат спорта. Мистер президент, если вы меня видите, спасибо большое, увидимся в следующем году, надеюсь", — сказал спортсмен.

Отметим, что Ironman — серия международных соревнований по триатлону, проводимая Всемирной корпорацией триатлона (WTC), — проходит в России впервые. Участники должны пройти гонку, состоящую из трёх этапов: заплыв на 1,9 километра, заезд на велосипеде на шоссе на 90,1 километра и забег на 21,1 километра. Они проводятся без перерыва.

Путин направил приветствие участникам соревнований в Санкт-Петербурге. Он отметил, что пройти гонку до конца под силу лишь самым быстрым, крепким и выносливым.

"Уверен, что нынешние состязания станут значимым и по-настоящему большим событием, будут способствовать росту популярности триатлона в России. Желаю участникам успехов и удачи, а зрителям — позитивных и незабываемых впечатлений", — приводятся слова президента на сайте Кремля.

Гонки в Северной столице не состоялись в 2020 году из-за пандемии коронавируса и были перенесены на текущий год. Состязались спортсмены из 67 субъектов страны, в том числе из Москвы, Новосибирска, Екатеринбурга, Казани и многих других городов России.