"Локомотив" объявил о трансфере Гжегожа Крыховяка в "Краснодар"
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В составе московской команды полузащитник завоевал два Кубка России и Суперкубок.
Московский "Локомотив" согласовал с "Краснодаром" трансфер польского полузащитника Гжегожа Крыховяка в команду Виктора Гончаренко. Об этом сообщается на сайте железнодорожников.
"Трансфер 31-летнего полузащитника Гжегожа Крыховяка из ФК "Локомотив" в ФК "Краснодар" находится на финальной стадии. В ближайшее время Крыховяк пройдёт медосмотр в краснодарском клубе, после чего контракт будет подписан", — говорится в сообщении клубной пресс-службы.
Накануне польский полузащитник не попал в заявку "Локомотива" на матч второго тура чемпионата России против ЦСКА. Встреча завершилась волевой победой команды Марко Николича (2:1).
Крыховяк выступал за "Локомотив" с августа 2018 года. В составе клуба он выиграл два Кубка России и Суперкубок страны, а также трижды становился призёром национального первенства.
Всего футболист провёл за "Локомотив" 109 матчей, в которых забил 23 гола и сделал 12 результативных передач. В составе сборной Польши он выходил на поле 81 раз, отличившись четырьмя голами.