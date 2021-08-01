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"Локомотив" объявил о трансфере Гжегожа Крыховяка в "Краснодар"

В составе столичной команды полузащитник выиграл два Кубка России и Суперкубок страны.

1 августа, 12:59
<p>Фото © ФК "Локомотив"</p>

Фото © ФК "Локомотив"

Московский "Локомотив" согласовал с "Краснодаром" трансфер польского полузащитника Гжегожа Крыховяка в команду Виктора Гончаренко. Об этом сообщается на сайте железнодорожников.

"Трансфер 31-летнего полузащитника Гжегожа Крыховяка из ФК "Локомотив" в ФК "Краснодар" находится на финальной стадии. В ближайшее время Крыховяк пройдёт медосмотр в краснодарском клубе, после чего контракт будет подписан", — говорится в сообщении клубной пресс-службы.

Накануне польский полузащитник не попал в заявку "Локомотива" на матч второго тура чемпионата России против ЦСКА. Встреча завершилась волевой победой команды Марко Николича (2:1).

"Локомотив" обыграл ЦСКА в первом московском дерби сезона

"Локомотив" обыграл ЦСКА в первом московском дерби сезона

Крыховяк выступал за "Локомотив" с августа 2018 года. В составе клуба он выиграл два Кубка России и Суперкубок страны, а также трижды становился призёром национального первенства.

Всего футболист провёл за "Локомотив" 109 матчей, в которых забил 23 гола и сделал 12 результативных передач. В составе сборной Польши он выходил на поле 81 раз, отличившись четырьмя голами.

Авторы
Роман Фейгин
Роман Фейгин

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