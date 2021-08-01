"Локомотив" объявил о трансфере Гжегожа Крыховяка в "Краснодар"

В составе московской команды полузащитник завоевал два Кубка России и Суперкубок.

Московский "Локомотив" согласовал с "Краснодаром" трансфер польского полузащитника Гжегожа Крыховяка в команду Виктора Гончаренко. Об этом сообщается на сайте железнодорожников.

"Трансфер 31-летнего полузащитника Гжегожа Крыховяка из ФК "Локомотив" в ФК "Краснодар" находится на финальной стадии. В ближайшее время Крыховяк пройдёт медосмотр в краснодарском клубе, после чего контракт будет подписан", — говорится в сообщении клубной пресс-службы.

Накануне польский полузащитник не попал в заявку "Локомотива" на матч второго тура чемпионата России против ЦСКА. Встреча завершилась волевой победой команды Марко Николича (2:1).

Крыховяк выступал за "Локомотив" с августа 2018 года. В составе клуба он выиграл два Кубка России и Суперкубок страны, а также трижды становился призёром национального первенства.