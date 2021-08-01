Эндокринолог рассказала, какая еда приводит к разрушению поджелудочной железы

Врач-эндокринолог Университетской клиники МГУ, кандидат медицинских наук Зухра Павлова рассказала, какая пища приводит к гибели клеток поджелудочной железы. Так, переедание сладкого или калорийного чревато избыточным накоплением жировой ткани.

"В жировой ткани неизбежно возникает системное воспаление с оксидативным стрессом, на фоне которого развивается инсулинорезистентность и гибнут клетки поджелудочной железы (не только они), вырабатывающие инсулин", — написала она в своём телеграм-канале.

Кроме того, перерывы между приёмами пищи должны составлять от трёх до пяти часов. По словам эндокринолога, это среднее время переваривания продуктов в желудке. При этом временной промежуток между ужином и завтраком должен составлять примерно 10–12 часов. Павлова также добавила, что есть нужно лишь в тот момент, когда желудок пуст.

При этом нельзя голодать свыше пяти часов, так как при "большем количестве времени без еды начинает активироваться такое важнейшее биохимически активное вещество, как липопротеинлипаза (ЛПЛ)", которая отслеживает уровень питательных веществ.

"Если они регулярно и подолгу не поступают, то ЛПЛ повышает свою активность в жировой ткани. И начинается формирование жировых запасов. Если же пища приходит в одно и то же время и в указанных промежутках, то организм работает как идеальный часовой механизм и не отвлекает хозяина от важных дел", — объяснила кандидат медицинских наук.