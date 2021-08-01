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Танцора балета экс-солистки "Время и стекло" ввели в кому после жестокого избиения

Как рассказала певица, парень выходил из клуба, когда получил толчок и несколько ударов. В итоге произошло кровоизлияние в мозг. Нападавший попал на видео.

1 августа, 16:07
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<p>Пострадавший танцор. Фото © Instagram / <a href="https://www.instagram.com/nadyadorofeeva/" target="_blank" rel="noopener noreferrer">nadyadorofeeva</a></p>

Пострадавший танцор. Фото © Instagram / nadyadorofeeva

Танцора балета экс-солистки украинской группы "Время и стекло" Нади Дорофеевой ввели в медикаментозную кому после жестокого избиения. Об этом рассказала сама певица в "Инстаграме". Инцидент произошёл в Киеве.

"Женя с друзьями вышел из клуба "Лифт", спокойно и никого не трогая, и получил толчок, удар об забор и ещё один удар вслед! Было кровоизлияние в мозг, Жене сделали трепанацию черепа и ввели в медикаментозную кому", — написала Дорофеева.

В Киеве избили танцора. Видео © Instagram / nadyadorofeeva

Певица отметила, что есть фото и свидетели произошедшего, заявление в правоохранительные органы уже написано. Напавший попал на видео, артистка опубликовала и его. Судя по кадрам, мужчина был не совсем в адекватном состоянии, а под глазом у него расплывался синяк.

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Ранее Лайф рассказывал, что в Мурманске девушка беспричинно напала на прохожую. Пострадавшая уже написала заявление в полицию, дочь женщины просит помощи в поиске агрессивной мурманчанки.

Надежда Дорофеева — поп-певица, экс-участница дуэта "Время и стекло". Получила известность после победы в череде украинских и европейских вокальных конкурсов. В 2016 году начала карьеру модельера. Подробнее с биографией артистки можно ознакомиться на сайте uznayvse.ru.

Авторы
Варвара Романова
Варвара Романова

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