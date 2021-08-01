Танцора балета экс-солистки "Время и стекло" ввели в кому после жестокого избиения

Танцора балета экс-солистки украинской группы "Время и стекло" Нади Дорофеевой ввели в медикаментозную кому после жестокого избиения. Об этом рассказала сама певица в "Инстаграме". Инцидент произошёл в Киеве.

"Женя с друзьями вышел из клуба "Лифт", спокойно и никого не трогая, и получил толчок, удар об забор и ещё один удар вслед! Было кровоизлияние в мозг, Жене сделали трепанацию черепа и ввели в медикаментозную кому", — написала Дорофеева.

В Киеве избили танцора. Видео © Instagram / nadyadorofeeva

Певица отметила, что есть фото и свидетели произошедшего, заявление в правоохранительные органы уже написано. Напавший попал на видео, артистка опубликовала и его. Судя по кадрам, мужчина был не совсем в адекватном состоянии, а под глазом у него расплывался синяк.

Ранее Лайф рассказывал, что в Мурманске девушка беспричинно напала на прохожую. Пострадавшая уже написала заявление в полицию, дочь женщины просит помощи в поиске агрессивной мурманчанки.