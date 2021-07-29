"Спасибо, что не с ножом": В Мурманске девушка беспричинно напала на прохожую
Пострадавшая уже написала заявление в полицию, дочь женщины просит помощи в поиске агрессивной мурманчанки.
В Мурманске девушка беспричинно напала на прохожую. Видео © Vk.ru / Lili Ya
В Мурманске неизвестная девушка внезапно и беспричинно напала на прохожую прямо на улице, инцидент произошёл 28 июля. Женщина получила травмы и написала заявление в полицию. Об этом Лайфу рассказала дочь пострадавшей.
"Мама в состоянии шока отказалась от скорой помощи, которую предложила ей полиция, когда она звонила. Травм серьёзных вроде нет. Ободраны в кровь ноги, руки об асфальт. Надеюсь, ничего серьёзного. Мама себя чувствует более-менее", — рассказала Лилия.
Полиция ещё не нашла напавшую. Лилия попросила помощи в поисках через группы в соцсетях и приложила кадры, на которых видно, что атаковавшая её маму девушка вела себя не вполне адекватно. Она бежала за женщиной, чтобы потом резко толкнуть её. Убегая, она выронила телефон, вернулась за ним и ещё раз ударила пострадавшую.
"Нанесла удар со всей силы, со спины, спасибо, что не с ножом", — отмечает Лилия.
В полиции Лайфу рассказали, что проводят проверку, напавшая пока не найдена.
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А ранее тюменец через балкон залез в квартиру к соседкам и избил их. Агрессивный мужчина кидался на девушек и орал, не стесняясь в выражениях. Как утверждают устроившие девичник пострадавшие, приезда полиции они так и не дождались. Кстати, административное дело по статье "Побои" будет передано в суд. На хозяйку квартиры также планируют составить протокол за нарушение тишины и покоя.
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