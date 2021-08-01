Профессора Гарварда затравили за слова о существовании только двух полов
В частности, преподаватель подверглась критике со стороны руководителя за то, что отвергла термин "беременные люди" и настаивала на том, чтобы называть людей мужчинами или женщинами.
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Заявление профессора Гарварда привело в шок защитников трансгендеров. Видео © Fox News
Профессора Гарвардского университета Кэрол Хувен обвинили в трансфобии из-за того, что она заявила о существовании только двух полов. Весь сыр-бор разгорелся после того, как ведущий телеканала Fox News попросил прокомментировать Хувен историю о том, что в одном из медвузов Калифорнии студенты затравили преподавателей за такую лексику, как "беременные женщины", "мужское", "женское".
"Я читаю лекции о гормонах, о разнице полов. Это наука, а когда ты занимаешься наукой, ты излагаешь факты. А факт состоит в том, что существует только два пола. Они определяются тем, какие половые клетки, гаметы, мы все продуцируем", — сказала она во время прямого эфира.
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Однако директор по вопросам многообразия и инклюзивности Гарварда Лора Симона Льюис заявила, что такое высказывание "наполнено трансфобией". По её мнению, будущих медиков нужно обучать "гендерно-инклюзивному языку" на случай, если им среди пациентов встретятся трансгендеры или представители ЛГБТ-сообщества.
"Не могли бы вы сообщить мне (и всем пользователям "Твиттера"), где вы видите трансфобию и вред для студентов? Думаю, вы знаете, что я глубоко неравнодушна ко всем своим студентам, но я также думаю и о науке", — ответила ей в комментариях под постом Хувен.
Профессор также предложила защитнице трансгендеров поучаствовать в дискуссии, но Льюис проигнорировала её.
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