МОК запросил от НОК Белоруссии разъяснения по ситуации с легкоатлеткой Тимановской
Ранее спортсменка раскритиковала действия тренеров на Олимпиаде в Токио, после чего её решили отстранить от Игр и отправить домой.
Кристина Тимановская. Фото © Instagram / kristi_timanovskaya
Международный олимпийский комитет (МОК) разбирается в ситуации с отстранением от Игр в Токио легкоатлетки Кристины Тимановской и ожидает разъяснений по этому поводу от Национального олимпийского комитета (НОК) Белоруссии. Об этом РИА "Новости" сообщили в пресс-службе МОК.
Ранее Национальный олимпийский комитет Белоруссии заявил, что тренерский штаб национальной команды республики по лёгкой атлетике на Олимпиаде в Токио принял решение отправить домой легкоатлетку Кристину Тимановскую. В качестве причины отстранения спортсменки от Игр было названо её эмоционально-психологическое состояние.
"Комитет изучает ситуацию с Тимановской и подал запрос в НОК Белоруссии на разъяснение вопроса", — сказано в сообщении пресс-службы МОК.
А ранее мы сообщали, что директор сборной Германии по велоспорту покинет Токио из-за расизма. Спортсмены, к которым, предположительно, относилось высказывание, заявили, что сильно травмированы этими словами.
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