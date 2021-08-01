МОК запросил от НОК Белоруссии разъяснения по ситуации с легкоатлеткой Тимановской

Международный олимпийский комитет (МОК) разбирается в ситуации с отстранением от Игр в Токио легкоатлетки Кристины Тимановской и ожидает разъяснений по этому поводу от Национального олимпийского комитета (НОК) Белоруссии. Об этом РИА "Новости" сообщили в пресс-службе МОК.

Ранее Национальный олимпийский комитет Белоруссии заявил, что тренерский штаб национальной команды республики по лёгкой атлетике на Олимпиаде в Токио принял решение отправить домой легкоатлетку Кристину Тимановскую. В качестве причины отстранения спортсменки от Игр было названо её эмоционально-психологическое состояние.

"Комитет изучает ситуацию с Тимановской и подал запрос в НОК Белоруссии на разъяснение вопроса", — сказано в сообщении пресс-службы МОК.