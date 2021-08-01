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МОК запросил от НОК Белоруссии разъяснения по ситуации с легкоатлеткой Тимановской

Ранее спортсменка раскритиковала действия тренеров на Олимпиаде в Токио, после чего её решили отстранить от Игр и отправить домой.

1 августа, 15:45
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<p>Кристина Тимановская. Фото © Instagram / <a href="https://www.instagram.com/p/CR5lEz6nL3H/" target="_blank" rel="noopener noreferrer">kristi_timanovskaya</a></p>

Кристина Тимановская. Фото © Instagram / kristi_timanovskaya

Международный олимпийский комитет (МОК) разбирается в ситуации с отстранением от Игр в Токио легкоатлетки Кристины Тимановской и ожидает разъяснений по этому поводу от Национального олимпийского комитета (НОК) Белоруссии. Об этом РИА "Новости" сообщили в пресс-службе МОК.

Ранее Национальный олимпийский комитет Белоруссии заявил, что тренерский штаб национальной команды республики по лёгкой атлетике на Олимпиаде в Токио принял решение отправить домой легкоатлетку Кристину Тимановскую. В качестве причины отстранения спортсменки от Игр было названо её эмоционально-психологическое состояние.

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"Комитет изучает ситуацию с Тимановской и подал запрос в НОК Белоруссии на разъяснение вопроса", — сказано в сообщении пресс-службы МОК.

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А ранее мы сообщали, что директор сборной Германии по велоспорту покинет Токио из-за расизма. Спортсмены, к которым, предположительно, относилось высказывание, заявили, что сильно травмированы этими словами.

Авторы
Евгения Измайлова
Евгения Измайлова

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