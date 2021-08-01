Путин поздравил теннисистов Павлюченкову и Рублёва с золотом на Олимпиаде в Токио
Обыграв соотечественников, спортсмены впервые завоевали медали высшего достоинства в миксте. Атлеты "убедительно подтвердили лидерские позиции отечественной школы тенниса", заявил президент.
Анастасия Павлюченкова и Андрей Рублёв. Фото © Getty Images / Clive Brunskill
Президент РФ Владимир Путин поздравил российских теннисистов Анастасию Павлюченкову и Андрея Рублёва с золотыми медалями в смешанном парном разряде на Олимпийских играх в Токио. Телеграмма главы государства опубликована на официальном сайте Кремля.
"Своим победным выступлением вы вписали ещё одну яркую страницу в историю спорта и убедительно подтвердили лидерские позиции отечественной школы тенниса", — сказано в обращении.
Одновременно с этим Путин выразил особую благодарность "тренерам, наставникам, специалистам нашей сборной, товарищам по команде", а также всем, кто поддерживал Павлюченкову и Рублёва на пути к успеху и тем самым "обеспечил зрелищный "российский финал" в соревнованиях по теннису в смешанном парном разряде".
Напомним, российские теннисисты Анастасия Павлюченкова и Андрей Рублёв стали победителями Олимпиады в Токио в смешанном разряде. Они обыграли соотечественников Елену Веснину и Аслана Карацева в финале турнира, впервые взяв золото Игр в миксте. Встреча завершилась со счётом 6:3, 6:7 (5:7) и 13:11. Бронзовыми призёрами стали австралийцы Эшли Барти и Джон Пирс.
Также серебряную медаль на турнире в Токио завоевал Карен Хачанов. В финале одиночного разряда он уступил представителю Германии Александру Звереву со счётом 3:6, 1:6.
На данный момент сборная России завоевала 44 медали на Олимпиаде в Токио (12 золотых, 19 серебряных и 13 бронзовых). В общекомандном зачёте наши спортсмены занимают пятую строчку, впереди — Китай, США, Япония и Австралия.
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