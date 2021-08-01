Путин поздравил теннисистов Павлюченкову и Рублёва с золотом на Олимпиаде в Токио

Президент РФ Владимир Путин поздравил российских теннисистов Анастасию Павлюченкову и Андрея Рублёва с золотыми медалями в смешанном парном разряде на Олимпийских играх в Токио. Телеграмма главы государства опубликована на официальном сайте Кремля.

"Своим победным выступлением вы вписали ещё одну яркую страницу в историю спорта и убедительно подтвердили лидерские позиции отечественной школы тенниса", — сказано в обращении.

Одновременно с этим Путин выразил особую благодарность "тренерам, наставникам, специалистам нашей сборной, товарищам по команде", а также всем, кто поддерживал Павлюченкову и Рублёва на пути к успеху и тем самым "обеспечил зрелищный "российский финал" в соревнованиях по теннису в смешанном парном разряде".

Напомним, российские теннисисты Анастасия Павлюченкова и Андрей Рублёв стали победителями Олимпиады в Токио в смешанном разряде. Они обыграли соотечественников Елену Веснину и Аслана Карацева в финале турнира, впервые взяв золото Игр в миксте. Встреча завершилась со счётом 6:3, 6:7 (5:7) и 13:11. Бронзовыми призёрами стали австралийцы Эшли Барти и Джон Пирс.

Также серебряную медаль на турнире в Токио завоевал Карен Хачанов. В финале одиночного разряда он уступил представителю Германии Александру Звереву со счётом 3:6, 1:6.