В Москве встретили российских саблисток, взявших золото Олимпиады в Токио

Спортсменок приветствовали овациями, поздравлениями, улыбками и объятиями. Болельщики, приехавшие в воздушную гавань, даже исполнили кричалку в поддержку саблисток. Олимпийская чемпионка Ольга Никитина в беседе с журналистами призналась, что пока не осознаёт того факта, что стала обладательницей золотой медали Игр.

"Я много раз смотрела интервью других девчонок и парней, которые выигрывали Олимпиаду. И я не понимала: ну, как так? Вы выиграли, как вы можете не чувствовать? А сейчас я сама понимаю, что пока что не осознаёшь. Настолько глобально, что ты даже не можешь представить. Это мечта, сон, и она сбылась", — отметила спортсменка.