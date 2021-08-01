В Москве встретили российских саблисток, взявших золото Олимпиады в Токио
Накануне спортсменки победили в командном турнире, обыграв французскую сборную. В личных соревнованиях с этим видом оружия также лидировали россиянки.
В Москве встретили российских саблисток, ставших победительницами Олимпиады. Видео © LIFE
В московском аэропорту Шереметьево встретили российских саблисток Софью Великую, Софию Позднякову, Ольгу Никитину и Светлану Шевелеву, которые принесли России золото в командном зачёте и медали разного достоинства в личных соревнованиях на Олимпиаде в Токио.
Спортсменок приветствовали овациями, поздравлениями, улыбками и объятиями. Болельщики, приехавшие в воздушную гавань, даже исполнили кричалку в поддержку саблисток. Олимпийская чемпионка Ольга Никитина в беседе с журналистами призналась, что пока не осознаёт того факта, что стала обладательницей золотой медали Игр.
"Я много раз смотрела интервью других девчонок и парней, которые выигрывали Олимпиаду. И я не понимала: ну, как так? Вы выиграли, как вы можете не чувствовать? А сейчас я сама понимаю, что пока что не осознаёшь. Настолько глобально, что ты даже не можешь представить. Это мечта, сон, и она сбылась", — отметила спортсменка.
В свою очередь саблистка Позднякова призналась, что рада сразу после соревнований вернуться домой.
Напомним, накануне российские саблистки выиграли командный турнир на Олимпиаде в Токио, победив француженок. До этого София Позднякова стала Олимпийской чемпионкой, а Софья Великая — второй в личном зачёте.
Олимпиада-2020. Главное по теме
Путин поздравил теннисистов Павлюченкову и Рублёва с золотом на Олимпиаде в Токио
вчера в 14:55
Прыгуны Баршим и Тамбери разделили золото на Олимпиаде в Токио, Акименко стал шестым
вчера в 13:37
Белорусская легкоатлетка раскритиковала действия тренеров на Олимпиаде, и теперь её отправляют из Токио домой
вчера в 13:29
Комментариев: 0