Девятый день на Олимпиаде в Токио принёс сборной России семь медалей. Наши спортсмены порадовали болельщиков одним золотом, четырьмя серебряными наградами и двумя бронзовыми.

Три медали в теннисе

До нынешних Игр у России вообще не было олимпийских медалей в теннисе в смешанном разряде. В Токио у нас — и золото, и серебро. В финале Анастасия Павлюченкова и Андрей Рублёв победили Елену Веснину и Аслана Карацева — 6:3, 6:7 (5:7), 13:11.

Решающий матч получился невероятно напряжённым. Первый сет уверенно взяли Павлюченкова и Рублёв. Во второй партии на тай-брейке сильнее оказались Веснина и Карацев. Всё решалось на чемпионском тай-брейке, игравшемся минимум до десяти очков. Поставить победную точку Павлюченкова и Рублёв смогли лишь с четвёртого матчбола.

Ещё одно серебро сборной России принёс Карен Хачанов. В финале одиночного разряда он в двух сетах проиграл Александру Звереву, представляющему Германию, — 3:6, 1:6. Нашему теннисисту не удалось навязать сопернику борьбу. За весь матч он заработал всего один брейк-пойнт, который к тому же не смог реализовать.

Серебряное завершение турнира фехтовальщиков

Ещё накануне Россия с тремя золотыми медалями гарантировала себе победу в медальном зачёте Олимпиады в фехтовании. При этом в последнем виде программы — командном турнире рапиристов — на успех было рассчитывать сложно. Пять лет назад наши спортсмены выиграли золото в этой дисциплине, одолев в финале французов, но с тех пор состав команды почти полностью сменился. Остался только Тимур Сафин. Вместе с ним на пост выходили 21-летние братья-близнецы Антон и Кирилл Бородачёвы и 20-летний Владислав Мыльников.

В личном турнире рапиристов никому из россиян не удалось пройти дальше четвертьфинала, но в команде у них всё получилось очень даже неплохо. В четвертьфинале был обыгран Гонконг (45:39), в полуфинале — США (45:41). В решающем поединке с Францией наши соперники сразу же вырвались вперёд и только наращивали своё преимущество. В итоге — поражение россиян со счётом 28:45.

Новое имя на гимнастическом небосклоне

Наши гимнасты уже приучили нас к успехам на Олимпиаде в Токио. После побед мужской и женской сборных в командных соревнованиях все ждали новых медалей. Правда, после этого в личном многоборье наши ограничились бронзовыми наградами Никиты Нагорного и Ангелины Мельниковой. В соревнованиях на отдельных снарядах россиянам и вовсе долгое время не удалось попасть в тройку призёров.

Лидеры нашей команды в воскресенье выступили неудачно. Нагорный допустил серьёзную ошибку во время выступления в вольных упражнениях, а Мельникова — на брусьях. Упавшее знамя подхватила 20-летняя Анастасия Ильянкова, не участвовавшая в командных соревнованиях. На брусьях она неожиданно для всех завоевала серебро, проиграв только Нине Дерваль из Бельгии, которая побеждала в этой дисциплине на двух последних чемпионатах мира.

Вообще, брусья всегда были российским снарядом на Олимпиадах. В 1996-м и 2000 году на них побеждала Светлана Хоркина, в 2012-м и 2016-м — Алия Мустафина. Есть основания полагать, что Ильянковой по силам продолжить победные традиции.

Две обидные бронзы в боксе

В боксе по традиции бронзовые медали не разыгрываются. Их получают спортсмены, проигравшие в полуфиналах. Именно таким образом свои награды получили Имам Хатаев и Андрей Замковой. Хатаев в весовой категории до 81 кг уступил Бенджамину Уиттекеру из Великобритании (1:4), Замковой в весе до 69 кг — кубинцу Роньелю Иглесиасу (0:5).

В двух других категориях россияне гарантировали себе медали — как минимум бронзовые. Альберт Батыргазиев в весе до 57 кг победил в четвертьфинале Цэндбаатара Эрдэнэбатына из Монголии (3:2). Глеб Бакши в категории до 75 кг взял верх над Дарреллом Валсэйнтом — младшим, представляющим Гаити (5:0).

Мужская волейбольная сборная вышла в плей-офф с первого места

В заключительном туре группового раунда российские волейболисты победили в трёх партиях Тунис — 3–0 (25:20, 25:22, 25:16). В итоге нашим удалось опередить всех соперников по группе. В четвертьфинале они встретятся со сборной Канады. Матч состоится во вторник, 3 августа.