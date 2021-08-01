NI рассказал, что ждёт "Северный поток – 2" после ухода Меркель
Германия и Европа теряют лидера, который слишком хорошо понимает Путина, отметил автор статьи. По его словам, в преддверии выборов в ФРГ политические партии представили разные подходы в отношении РФ.
Ангела Меркель. Фото © Kremlin.ru
С уходом Ангелы Меркель с поста канцлера Германии Европа теряет ключевого собеседника в отношениях с Россией, в частности, это касается газопровода "Северный поток – 2". Об этом пишет журнал The National Interest.
"Германия и Европа теряют лидера, который слишком хорошо понимает Россию и Владимира Путина. Меркель считает, что сложные проблемы должны решаться путём диалога, и она несколько раз встречалась с Путиным за время их длительного пребывания на этом посту", — рассуждает автор статьи Торри Тауссиг.
Журналист отмечает, что в преддверии выборов в ФРГ главные политические партии страны представили разные подходы в отношении России. Так, по словам автора статьи, если у власти окажется Анналена Бербок, представитель фракции "Союз 90 / Зелёные", то она, вероятнее всего, заблокирует "Северный поток – 2", так как выступает против Москвы и Пекина. Как подчеркнул обозреватель, подобная позиция находит отклик в Вашингтоне.
Если пост канцлера ФРГ займёт председатель Христианско-демократического союза (ХДС) Армин Лашет, то подход Германии к России, скорее всего, будет определяться экономическими интересами, а геополитические соображения отойдут на второй план, подытожил журналист.
Ранее политолог оценил угрозу вероятного преемника Меркель по "Северному потоку – 2". Берлин не будет действовать себе во вред, указал эксперт.
Напомним, полномочия Ангелы Меркель истекают в сентябре 2021 года, тогда же состоятся выборы нового канцлера ФРГ. Сама Меркель, как ранее сообщал Лайф, решила не участвовать в предстоящих выборах.
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