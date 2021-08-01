NI рассказал, что ждёт "Северный поток – 2" после ухода Меркель

С уходом Ангелы Меркель с поста канцлера Германии Европа теряет ключевого собеседника в отношениях с Россией, в частности, это касается газопровода "Северный поток – 2". Об этом пишет журнал The National Interest.

"Германия и Европа теряют лидера, который слишком хорошо понимает Россию и Владимира Путина. Меркель считает, что сложные проблемы должны решаться путём диалога, и она несколько раз встречалась с Путиным за время их длительного пребывания на этом посту", — рассуждает автор статьи Торри Тауссиг.

Журналист отмечает, что в преддверии выборов в ФРГ главные политические партии страны представили разные подходы в отношении России. Так, по словам автора статьи, если у власти окажется Анналена Бербок, представитель фракции "Союз 90 / Зелёные", то она, вероятнее всего, заблокирует "Северный поток – 2", так как выступает против Москвы и Пекина. Как подчеркнул обозреватель, подобная позиция находит отклик в Вашингтоне.

Если пост канцлера ФРГ займёт председатель Христианско-демократического союза (ХДС) Армин Лашет, то подход Германии к России, скорее всего, будет определяться экономическими интересами, а геополитические соображения отойдут на второй план, подытожил журналист.

Ранее политолог оценил угрозу вероятного преемника Меркель по "Северному потоку – 2". Берлин не будет действовать себе во вред, указал эксперт.