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Главный инфекционист США предрёк ухудшение ситуации с коронавирусом в стране

Фаучи подчеркнул, что в Америке происходит "вспышка непривитых" из-за людей, которые могут вакцинироваться, но отказываются это сделать.

1 августа, 15:30
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<p>Фото © Pixabay</p>

Фото © Pixabay

США вряд ли ждёт новый локдаун из-за распространения штамма ковида "дельта", однако ситуация с заболеваемостью инфекцией "будет ухудшаться". Об этом рассказал главный инфекционист США Энтони Фаучи в интервью телеканалу ABC News.

"Я не считаю, что мы застанем новые локдауны. Я полагаю, что у нас достаточно (вакцинированных. — Прим. Лайфа) людей в стране — хотя и недостаточно, чтобы подавить эту вспышку — чтобы не оказаться в положении, в котором мы были прошлой зимой. Однако ситуация будет ухудшаться", — заявил Фаучи.

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Он подчеркнул, что число заражённых существенно растёт. Особенно это видно по "среднему семидневному показателю". По словам инфекциониста, чтобы остановить этот рост, нужно прививаться.

"Мы повторяем это снова и снова, и это правда, у нас 100 миллионов людей в этой стране, которые имеют право на вакцинацию, но не делают прививку. Мы наблюдаем вспышку непривитых", — добавил Фаучи.

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Ранее в США заявили, что даже некоторые полностью вакцинированные от коронавируса люди могут передавать штамм "дельта" коронавируса. Регулятор CDC вновь рекомендовал привитым жителям Штатов носить маски в помещениях, чтобы предотвратить тяжёлое течение болезни, госпитализацию и смерть.

Авторы
Светлана Оперук
Светлана Оперук

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