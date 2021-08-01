Главный инфекционист США предрёк ухудшение ситуации с коронавирусом в стране

США вряд ли ждёт новый локдаун из-за распространения штамма ковида "дельта", однако ситуация с заболеваемостью инфекцией "будет ухудшаться". Об этом рассказал главный инфекционист США Энтони Фаучи в интервью телеканалу ABC News.

"Я не считаю, что мы застанем новые локдауны. Я полагаю, что у нас достаточно (вакцинированных. — Прим. Лайфа) людей в стране — хотя и недостаточно, чтобы подавить эту вспышку — чтобы не оказаться в положении, в котором мы были прошлой зимой. Однако ситуация будет ухудшаться", — заявил Фаучи.

Он подчеркнул, что число заражённых существенно растёт. Особенно это видно по "среднему семидневному показателю". По словам инфекциониста, чтобы остановить этот рост, нужно прививаться.

"Мы повторяем это снова и снова, и это правда, у нас 100 миллионов людей в этой стране, которые имеют право на вакцинацию, но не делают прививку. Мы наблюдаем вспышку непривитых", — добавил Фаучи.