Модуль "Наука" заставил МКС "кувыркаться"

В результате внепланового включения двигателей модуля "Наука" Международная космическая станция (МКС) совершила полтора "кувырка" в одну сторону, а затем половину оборота в другую. Об этом сообщил руководитель полёта американского сегмента МКС Зебулон Сковилл.

"Выполнено почти полтора оборота в одну сторону по тангажу и затем пол-оборота в обратную", — написал он на своей странице в "Твиттере".

Ранее Сковилл сообщал, что, по предварительным данным, из-за инцидента с "Наукой" МКС совершила поворот на 45 градусов. По его словам, "произошёл бой" между двигателями.