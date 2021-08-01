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Модуль "Наука" заставил МКС "кувыркаться"

Ранее сообщалось, что, по предварительным данным, из-за происшествия станция повернулась на 45 градусов.

1 августа, 15:18
<p>Фото © <a href="https://t.me/roscosmos_gk/1291" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Телеграм-канал государственной корпорации "Роскосмос"</a></p>

Фото © Телеграм-канал государственной корпорации "Роскосмос"

В результате внепланового включения двигателей модуля "Наука" Международная космическая станция (МКС) совершила полтора "кувырка" в одну сторону, а затем половину оборота в другую. Об этом сообщил руководитель полёта американского сегмента МКС Зебулон Сковилл.

"Выполнено почти полтора оборота в одну сторону по тангажу и затем пол-оборота в обратную", — написал он на своей странице в "Твиттере".

Долгожданный момент: Опубликовано первое видео из модуля "Наука" на МКС

Долгожданный момент: Опубликовано первое видео из модуля "Наука" на МКС

Ранее Сковилл сообщал, что, по предварительным данным, из-за инцидента с "Наукой" МКС совершила поворот на 45 градусов. По его словам, "произошёл бой" между двигателями.

Напомним, модуль "Наука" стартовал к МКС 21 июля. Внутри космической лаборатории устроено 20 универсальных рабочих мест с выдвижными полками, каюта для одного космонавта, защищённая алюминиевой плитой, санузел с туалетом и система регенерации кислорода из воды и воды из мочи.

Космонавты впервые открыли все люки в модуль "Наука"

Космонавты впервые открыли все люки в модуль "Наука"

Успешная пристыковка модуля "Наука" к МКС произошла 29 июля. Это первый российский модуль, который получила станция за последние одиннадцать лет, он сменил "Пирс", ранее затопленный в Тихом океане. Через некоторое время после стыковки российский космонавт Олег Новицкий сообщил в ЦУП о незапланированно включившихся двигателях "Науки". Из-за этого МКС изменила своё положение. После инцидента было отложено открытие переходных люков.

Авторы
Наталья Исакова
Наталья Исакова

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