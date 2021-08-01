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Туристка надругалась над телами умерших в "Городе мёртвых" в Северной Осетии

Сейчас правоохранители разыскивают злоумышленницу, которая с человеческими останками в руке пугала своих приятелей. За это ей может грозить тюремное заключение.

1 августа, 14:35
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Туристка надругалась над телами умерших в Даргавском некрополе в Северной Осетии. Видео © Соцсети

В Северной Осетии правоохранители разыскивают туристку, надругавшуюся над телами умерших. В Сети появился видеоролик, в котором девушка осквернила склеп, расположенный в комплексе "Город мёртвых" у селения Даргавс.

На кадрах видно, как девушка, попав внутрь некрополя, взяла в руки человеческие останки и стала пугать ими своих приятелей. Все эти неподобающие действия сопровождались смешками и отборным матом.

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Видеороликом заинтересовались полицейские. Как сообщает местный портал "15-й регион" со ссылкой на пресс-службу регионального МВД, правоохранители сочли, что действия туристки подпадают под уголовную статью "Надругательство над телами умерших и местами их захоронения". Ей может грозить до пяти лет лишения свободы.

Стоит отметить, что некрополь, расположенный в Даргавсе, является объектом культурного наследия ЮНЕСКО. Там находится 95 склепов, в каждом из них покоятся тела нескольких поколений осетин. Причём первые захоронения относятся к началу ХVII века.

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Ранее Лайф рассказывал, как в Забайкальском крае нашли гараж-морг с телами мёртвых людей. По словам местных жителей, накрытые тряпками тела просто лежат на полу, в помещении невыносимый запах и летают мухи.

Авторы
Наталья Исакова
Наталья Исакова

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