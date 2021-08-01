НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

Адмирал США назвал условие, при котором силы НАТО откроют огонь по российским кораблям

"Я не собираюсь требовать от своих командиров принимать первый удар в челюсть", — отрезал Берк.

1 августа, 14:24
8236

Фото © ТАСС / Florian Gaertner

Когда иностранный самолёт приближается к эсминцам НАТО, командиры самостоятельно решают, будет он атаковать или нет. Можно утверждать, что российские корабли в Чёрном море сами провоцируют силы Североатлантического альянса нанести удар первыми, считает командующий ВМС США в Европе и Африке адмирал Роберт Берк.

"Мы не собираемся делать это (наносить удар. — Прим. Лайфа) первыми без провокации, но при этом я не собираюсь требовать от своих командиров принимать первый удар в челюсть", — объяснил Берк.

Он отметил, что российский ВМФ постоянно сопровождает корабли НАТО, которые действуют в этом регионе. Как подчеркнул Берк, такие встречи в основном безопасны и профессиональны. К тому же, как заметил адмирал, Россия значительно модернизировала свои вооружённые силы, в частности подводные лодки. По его мнению, РФ также усвоила "уроки из войн США в Ираке и Афганистане".

Ранее командующий войсками ЮВО рассказал о непрерывных учениях НАТО в Чёрном море. Российский флот выполняет боевые задачи по защите страны в условиях провокаций и давления со стороны "недружественных государств", подчеркнул командующий Александр Дворников.

Секретный план адмирала Маслова: Как российские "Ясени" могут "запечатать" Седьмой флот США

Секретный план адмирала Маслова: Как российские "Ясени" могут "запечатать" Седьмой флот США

Авторы
Светлана Оперук
Светлана Оперук

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Комментариев: 1

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!
avatar
Michail Vasilevвчера в 20:54

Какие могут быть условия в наших территориальных водах? Это чревато, могут заработать хук с правой по Калифорнии.

Выбор редакции

Приём адмирала Сысоева: ВМФ России готовит "одесский план" для "зачистки" Чёрного моря от кораблей НАТО

сегодня в 21:40

"Променада не будет": Депутат заверил, что Россия не позволит флоту США "пастись" у своих берегов

сегодня в 21:48

Десять государств готовятся отозвать признание Косова

сегодня в 21:57

Шесть миллионов россиян лишились права выезда из-за долгов

сегодня в 21:38

"Кража" золота: Как судьи лишили победы гимнаста Аблязина

сегодня в 21:40

Новости партнеров

Layer 1