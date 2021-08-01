Адмирал США назвал условие, при котором силы НАТО откроют огонь по российским кораблям

Когда иностранный самолёт приближается к эсминцам НАТО, командиры самостоятельно решают, будет он атаковать или нет. Можно утверждать, что российские корабли в Чёрном море сами провоцируют силы Североатлантического альянса нанести удар первыми, считает командующий ВМС США в Европе и Африке адмирал Роберт Берк.

"Мы не собираемся делать это (наносить удар. — Прим. Лайфа) первыми без провокации, но при этом я не собираюсь требовать от своих командиров принимать первый удар в челюсть", — объяснил Берк.

Он отметил, что российский ВМФ постоянно сопровождает корабли НАТО, которые действуют в этом регионе. Как подчеркнул Берк, такие встречи в основном безопасны и профессиональны. К тому же, как заметил адмирал, Россия значительно модернизировала свои вооружённые силы, в частности подводные лодки. По его мнению, РФ также усвоила "уроки из войн США в Ираке и Афганистане".