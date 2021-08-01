Жителей Москвы ждёт дождливый и умеренно тёплый август. При этом в первой декаде месяца в отдельные дни будет даже 30-градусная жара, сообщают "Метеовести". Синоптики отметили, что лето пойдёт на спад.

Так, по долгосрочным прогнозам, среднемесячная температура воздуха в августе на большей части Среднерусской возвышенности будет соответствовать норме или немного её превышать, но "буквально на символические 0,3–0,8 градуса". Тем не менее к середине последнего летнего месяца температурные показатели вернутся в "климатическое русло", по ночам столбики термометров могут опускаться до восьми градусов тепла. В дневные часы воздух будет прогреваться до +18–23 градусов.

"Август, по всей видимости, будет относительно дождливым, в старину такую погоду называли хлябистой. Анализ показывает, что месяц вернёт долг за засушливую середину лета и образовавшийся существенный дефицит небесной влаги", — говорится в сообщении синоптиков.

Отмечается, что в Центральной России последний летний месяц может стать на 40–60% дождливее.