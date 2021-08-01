Великобритания обвинила Иран в нападении на танкер Mercer Street в Индийском океане
Глава британского внешнеполитического ведомства отметил, что, скорее всего, Тегеран провёл атаку на судно с помощью одного или нескольких беспилотных летательных аппаратов.
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Глава британского МИД Доминик Рааб обвинил Иран в атаке на нефтяной танкер Mercer Street в Аравийском море у побережья Омана. По его словам, сейчас Великобритания вместе с международными партнёрами работает над ответом на это "неприемлемое нападение".
"Мы считаем, что это нападение было преднамеренным и целенаправленным и является явным нарушением международного права Ираном", — сказал Рааб, заявление которого приводится на сайте Правительства Великобритании.
Он также отметил, что, скорее всего, Тегеран провёл атаку на судно с помощью одного или нескольких беспилотных летательных аппаратов.
В минувшую пятницу, 30 июля, компания-оператор Zodiac Maritime заявила, что танкер Mercer Street, следовавший без груза из Дар-эс-Салама в Эль-Фуджайру, подвергся нападению в Индийском океане, в результате чего погибло два члена экипажа — граждане Великобритании и Румынии. Также сообщалось, что танкер, шедший под либерийским флагом, связан с израильским миллиардером Эялем Офером — владельцем Zodiac Group.
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