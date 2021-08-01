Великобритания обвинила Иран в нападении на танкер Mercer Street в Индийском океане

Глава британского МИД Доминик Рааб обвинил Иран в атаке на нефтяной танкер Mercer Street в Аравийском море у побережья Омана. По его словам, сейчас Великобритания вместе с международными партнёрами работает над ответом на это "неприемлемое нападение".

"Мы считаем, что это нападение было преднамеренным и целенаправленным и является явным нарушением международного права Ираном", — сказал Рааб, заявление которого приводится на сайте Правительства Великобритании.

Он также отметил, что, скорее всего, Тегеран провёл атаку на судно с помощью одного или нескольких беспилотных летательных аппаратов.