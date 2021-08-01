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Число жертв масштабных лесных пожаров в Турции возросло до восьми

Ранее в Министерстве сельского хозяйства республики отметили, что 107 возгораний локализованы, продолжается тушение пяти очагов в провинциях Анталья и Мугла.

1 августа, 16:44
<p>Фото © Twitter / <a href="https://twitter.com/mstguler63/status/1420670395737387009/photo/2" target="_blank" rel="noopener noreferrer">mstguler63</a></p>

Фото © Twitter / mstguler63

В результате масштабных лесных пожаров в Турции погибло уже восемь человек. Как сообщил глава Минздрава республики Фахреттин Коджа, семь человек стали жертвами стихийного бедствия в Манавгате, один — в Мармарисе.

"В Манавгате из 507 человек, пострадавших от пожара, 497 были выписаны по завершении лечения. Из 203 человек, пострадавших от пожаров в Мармарисе и Бодруме, 186 были выписаны. Все 154 человека, пострадавшие от пожара в Мерсине, были выписаны после завершения лечения", написал министр на своей странице в "Твиттере".

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Ранее Лайф сообщал, что лесной пожар в турецком Бодруме, из-за которого эвакуировали туристов, взят под контроль. В Министерстве сельского хозяйства республики отметили, что на данный момент 107 возгораний локализованы, продолжается тушение пяти очагов в провинциях Анталья и Мугла.

Напомним, природные пожары в Турции добрались до курортных регионов, таких как Анталья, Мугла, Адана, городов Манавгат, Мармарис, Бодрум, Дидим, Кайсери, Мерсин и Айдын.

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Авторы
Наталья Исакова
Наталья Исакова

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Алик Фрадкинвчера в 18:38

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