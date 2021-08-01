Число жертв масштабных лесных пожаров в Турции возросло до восьми

В результате масштабных лесных пожаров в Турции погибло уже восемь человек. Как сообщил глава Минздрава республики Фахреттин Коджа, семь человек стали жертвами стихийного бедствия в Манавгате, один — в Мармарисе.

"В Манавгате из 507 человек, пострадавших от пожара, 497 были выписаны по завершении лечения. Из 203 человек, пострадавших от пожаров в Мармарисе и Бодруме, 186 были выписаны. Все 154 человека, пострадавшие от пожара в Мерсине, были выписаны после завершения лечения", — написал министр на своей странице в "Твиттере".

Ранее Лайф сообщал, что лесной пожар в турецком Бодруме, из-за которого эвакуировали туристов, взят под контроль. В Министерстве сельского хозяйства республики отметили, что на данный момент 107 возгораний локализованы, продолжается тушение пяти очагов в провинциях Анталья и Мугла.