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Синоптик рассказал, когда в Москве закончится купальный сезон

Первая половина августа в столичном регионе будет довольно жаркой, отметил специалист. Однако, по его словам, уже к середине месяца "начнётся поворот к осени".

1 августа, 16:31
<p>Фото © Pixabay</p>

Фото © Pixabay

Купальный сезон в столичном регионе стремительно заканчивается. Комфортно искупаться в Москве нужно успеть в следующие выходные, заявил ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.


"Последний раз этим летом комфортно можно будет ещё искупаться в следующие выходные, после чего температура воды окажется ниже плюс 20 градусов", — приводит РИА "Новости" его слова.

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Первая половина августа в столичном регионе будет довольно жаркой, отметил Тишковец. Однако к середине месяца "начнётся поворот к осени". По словам метеоролога, днём воздух будет прогреваться всего до плюс 18–23 градусов, а в ночное время суток будет наблюдаться температура в 8–13 градусов тепла. Также не исключены обильные осадки.

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Ранее жителей ряда российских регионов предупредили о грядущей жаре под 40 градусов. По словам метеоролога, аномально высокая температура прогнозируется не только в южной части страны, но и в центральной.

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Авторы
Наталья Исакова
Наталья Исакова

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