Синоптик рассказал, когда в Москве закончится купальный сезон

Купальный сезон в столичном регионе стремительно заканчивается. Комфортно искупаться в Москве нужно успеть в следующие выходные, заявил ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.



"Последний раз этим летом комфортно можно будет ещё искупаться в следующие выходные, после чего температура воды окажется ниже плюс 20 градусов", — приводит РИА "Новости" его слова.

Первая половина августа в столичном регионе будет довольно жаркой, отметил Тишковец. Однако к середине месяца "начнётся поворот к осени". По словам метеоролога, днём воздух будет прогреваться всего до плюс 18–23 градусов, а в ночное время суток будет наблюдаться температура в 8–13 градусов тепла. Также не исключены обильные осадки.



