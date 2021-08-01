Екатеринбургский "Урал" дома сыграл вничью с "Нижним Новгородом" в матче второго тура чемпионата России по футболу. Встреча завершилась со счётом 1:1.

Хозяева вышли вперёд на 32-й минуте после гола Андрея Панюкова. В начале второго тайма окончательный результат установил нападающий гостей Тимур Сулейманов.

"Нижний Новгород" набрал четыре очка и поднялся на четвёртое место в турнирной таблице. Напомним, что в первом туре команда Александра Кержакова, дебютировавшая в РПЛ, победила дома "Сочи" (1:0).

"Урал" имеет на своём счету только один балл. В первом туре команда была на своём поле разгромлена "Краснодаром" (3:0).