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Кержаков пока не проигрывает: "Нижний Новгород" сыграл вничью с "Уралом" в чемпионате России по футболу

По голу забили Андрей Панюков и Тимур Сулейманов. Новичок РПЛ набрал четыре очка из шести возможных.

1 августа, 16:30
<p>Фото © ФК "Нижний Новгород"</p>

Фото © ФК "Нижний Новгород"

Екатеринбургский "Урал" дома сыграл вничью с "Нижним Новгородом" в матче второго тура чемпионата России по футболу. Встреча завершилась со счётом 1:1.

Хозяева вышли вперёд на 32-й минуте после гола Андрея Панюкова. В начале второго тайма окончательный результат установил нападающий гостей Тимур Сулейманов.

"Нижний Новгород" набрал четыре очка и поднялся на четвёртое место в турнирной таблице. Напомним, что в первом туре команда Александра Кержакова, дебютировавшая в РПЛ, победила дома "Сочи" (1:0).

Уверенный дебют Кержакова: "Нижний Новгород" обыграл "Сочи" в первом матче в РПЛ в истории

Уверенный дебют Кержакова: "Нижний Новгород" обыграл "Сочи" в первом матче в РПЛ в истории

"Урал" имеет на своём счету только один балл. В первом туре команда была на своём поле разгромлена "Краснодаром" (3:0).

Чемпионат России по футболу

Премьер-лига. 2-й тур

"Урал" – "Нижний Новгород" — 1:1

Голы: Панюков 32' (1:0), Сулейманов 55' (1:1)

Авторы
Роман Фейгин
Роман Фейгин

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