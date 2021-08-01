Кержаков пока не проигрывает: "Нижний Новгород" сыграл вничью с "Уралом" в чемпионате России по футболу
По голу забили Андрей Панюков и Тимур Сулейманов. Новичок РПЛ набрал четыре очка из шести возможных.
Фото © ФК "Нижний Новгород"
Екатеринбургский "Урал" дома сыграл вничью с "Нижним Новгородом" в матче второго тура чемпионата России по футболу. Встреча завершилась со счётом 1:1.
Хозяева вышли вперёд на 32-й минуте после гола Андрея Панюкова. В начале второго тайма окончательный результат установил нападающий гостей Тимур Сулейманов.
"Нижний Новгород" набрал четыре очка и поднялся на четвёртое место в турнирной таблице. Напомним, что в первом туре команда Александра Кержакова, дебютировавшая в РПЛ, победила дома "Сочи" (1:0).
"Урал" имеет на своём счету только один балл. В первом туре команда была на своём поле разгромлена "Краснодаром" (3:0).
Чемпионат России по футболу
Премьер-лига. 2-й тур
"Урал" – "Нижний Новгород" — 1:1
Голы: Панюков 32' (1:0), Сулейманов 55' (1:1)
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