СМИ сообщили, что белорусскую легкоатлетку Тимановскую перевозят в безопасное место

Белорусская легкоатлетка Кристина Тимановская, которую ранее тренерский штаб сборной республики решил вернуть на родину с Олимпиады в Токио, сейчас направляется в безопасное место. Об этом сообщает издание Sports Hochi со ссылкой на представителя неназванной правозащитной организации.

В свою очередь газета Tokyo Sports сообщила, что Тимановская намерена обратиться к властям Австрии с прошением об убежище.