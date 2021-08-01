СМИ сообщили, что белорусскую легкоатлетку Тимановскую перевозят в безопасное место
Отмечается, что спортсменка намерена просить убежища в Австрии. Ранее тренерский штаб решил вернуть её с Олимпиады домой.
Кристина Тимановская. Фото © blr_athletics
Белорусская легкоатлетка Кристина Тимановская, которую ранее тренерский штаб сборной республики решил вернуть на родину с Олимпиады в Токио, сейчас направляется в безопасное место. Об этом сообщает издание Sports Hochi со ссылкой на представителя неназванной правозащитной организации.
В свою очередь газета Tokyo Sports сообщила, что Тимановская намерена обратиться к властям Австрии с прошением об убежище.
Ранее Национальный олимпийский комитет Белоруссии заявил, что тренерский штаб национальной команды республики по лёгкой атлетике на Олимпиаде в Токио принял решение отправить домой легкоатлетку Кристину Тимановскую. В качестве причины отстранения спортсменки от Игр было названо её эмоционально-психологическое состояние.
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