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СМИ сообщили, что белорусскую легкоатлетку Тимановскую перевозят в безопасное место

Отмечается, что спортсменка намерена просить убежища в Австрии. Ранее тренерский штаб решил вернуть её с Олимпиады домой.

1 августа, 16:47
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<p>Кристина Тимановская. Фото © <a href="https://www.instagram.com/blr_athletics/" target="_blank" rel="noopener noreferrer">blr_athletics</a></p>

Кристина Тимановская. Фото © blr_athletics

Белорусская легкоатлетка Кристина Тимановская, которую ранее тренерский штаб сборной республики решил вернуть на родину с Олимпиады в Токио, сейчас направляется в безопасное место. Об этом сообщает издание Sports Hochi со ссылкой на представителя неназванной правозащитной организации.

В свою очередь газета Tokyo Sports сообщила, что Тимановская намерена обратиться к властям Австрии с прошением об убежище.

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Ранее Национальный олимпийский комитет Белоруссии заявил, что тренерский штаб национальной команды республики по лёгкой атлетике на Олимпиаде в Токио принял решение отправить домой легкоатлетку Кристину Тимановскую. В качестве причины отстранения спортсменки от Игр было названо её эмоционально-психологическое состояние.

Авторы
Варвара Романова
Варвара Романова

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