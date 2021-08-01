На Кубани шеф-повар сварил 1101 литр борща и попал в Книгу рекордов России
Традиционный кубанский суп на наваристом бульоне доставили на пробу местным казакам. При этом сам кулинар не исключил, что в будущем решится побить собственный рекорд.
На Кубани шеф-повар Владимир Землянов приготовил 1101 литр борща и попал в Книгу рекордов России. Суп был отправлен на пробу местным казакам. Об этом сообщается на сайте Администрации Краснодарского края.
"Самый большой кубанский борщ в России" сварили в этнокомплексе "Атамань". Изначально шеф-повар планировал приготовить 700 литров традиционного блюда строго по старинному рецепту, однако в итоге сварил 1101 литр. Благодаря такому результату он попал в Книгу рекордов России", — говорится в релизе.
Вместе с тем сам Землянов допускает, что в будущем решится побить собственный рекорд, добавили в пресс-службе.
"Кубанский борщ-рекордсмен на наваристом бульоне доставили на пробу казакам районного казачьего общества", — уточняется в сообщении.
По информации краснодарской администрации, всего на приготовление борща ушло по 80 кг моркови и лука, 120 кг картофеля, 100 кг мяса, 100 кг свежей капусты, 80 кг свёклы, 25 кг помидоров, 50 кг томатной пасты, а также 20 килограммов болгарского перца и пять килограммов зелени.
А в начале марта этого года в Киеве прошёл фестиваль украинского борща. В нём приняли участие повара из 25 регионов страны.
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