Назван победитель розыгрыша второй квартиры среди привитых от коронавируса в Подмосковье

Сегодня состоялся розыгрыш второй квартиры в Подмосковье среди граждан, сделавших прививку от коронавируса начиная с 25 июня и зарегистрировавшихся для участия на портале госуслуг. Имя победителя конкурса, в котором приняли участие 74 846 человек, назвали в эфире телеканала "360".

Так, победительницей розыгрыша стала участница по имени Кристина Александровна, номер телефона которой оканчивается на 95-58. Она стала обладательницей однушки площадью 40 квадратных метров на 24-м этаже ЖК "Южная Битца" в Ленинском городском округе Московской области. Как отмечается, квартира "уже ждёт новых владельцев": в помещении провели чистовую отделку и установили сантехнику.

Жилой комплекс "Южная Битца" расположен в десяти минутах езды от ближайшей станции метро и находится в трёх километрах от МКАД. В шаговой доступности от дома скоро появятся школа и детский сад. Также у жителей ЖК будет собственная поликлиника.