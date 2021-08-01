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Назван победитель розыгрыша второй квартиры среди привитых от коронавируса в Подмосковье

На жилплощадь претендовало 74 846 человек. Для участия нужно было пройти вакцинацию от ковида с 25 июня и зарегистрироваться в конкурсе на портале госуслуг.

1 августа, 17:59
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<p>Фото © Pixabay</p>

Фото © Pixabay

Сегодня состоялся розыгрыш второй квартиры в Подмосковье среди граждан, сделавших прививку от коронавируса начиная с 25 июня и зарегистрировавшихся для участия на портале госуслуг. Имя победителя конкурса, в котором приняли участие 74 846 человек, назвали в эфире телеканала "360".

Так, победительницей розыгрыша стала участница по имени Кристина Александровна, номер телефона которой оканчивается на 95-58. Она стала обладательницей однушки площадью 40 квадратных метров на 24-м этаже ЖК "Южная Битца" в Ленинском городском округе Московской области. Как отмечается, квартира "уже ждёт новых владельцев": в помещении провели чистовую отделку и установили сантехнику.

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Жилой комплекс "Южная Битца" расположен в десяти минутах езды от ближайшей станции метро и находится в трёх километрах от МКАД. В шаговой доступности от дома скоро появятся школа и детский сад. Также у жителей ЖК будет собственная поликлиника.

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Ранее было названо имя победителя розыгрыша первой квартиры среди привитых от коронавируса в Подмосковье. Обладателем трёшки в серпуховском ЖК "Новая Пролетарка" стал Виктор Петрович Ш., чей номер по частям собирали в ходе нескольких розыгрышей.

Авторы
Евгения Измайлова
Евгения Измайлова

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