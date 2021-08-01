В Петербурге таксист-женоненавистник "оторвался" на пассажирке из-за слишком дешёвой поездки. Видео © Соцсети

В Петербурге водитель "Яндекс.Такси" закатил скандал пассажирке из-за слишком низкой, по его мнению, стоимости поездки. Мужчина, не стесняясь в выражениях, начал высказывать своё недовольство девушке, однако и она за словом в карман не лезла. Их занимательный диалог, заснятый на камеру, появился на просторах соцсетей.

Сначала пассажирка начала оправдываться перед таксистом, сказав, что "какая цена показалась, такую и вызвали". В ответ на это он попросил её замолчать, а потом внезапно решил вспомнить свою "плохую жизнь" из-за представительниц прекрасного пола.

"У меня вся жизнь плохая из-за таких, как вы. Вы ведётесь на лишние копейки и ноги расставляете, кому надо. <...> Таких, как вы, надо выпуливать сразу, на раз, вы нужны только для того, чтобы удовлетворить природную потребность", — начал унижать мужчина девушку.

Все попытки усмирить женоненавистника не увенчались успехом, и тогда пассажирка иронично предположила, что за рулём сидит психически больной человек. На это водитель заявил ей, что "здоровый человек её возить не будет". После таксист предложил девушке выйти из автомобиля, пригрозив, что в противном случае просто выкинет её из салона. Видеозапись заканчивается на кульминации диалога, вероятно, мужчина всё-таки высадил пассажирку, так и не доставив до конечного пункта.

В соцсетях пишут, что весь сыр-бор произошёл из-за ошибки агрегатора. По словам комментаторов, система "Яндекс.Такси" якобы оценила 15-километровую поездку в 75 рублей. А как известно, порой водителям приходится брать такие заказы, чтобы не понижать свой рейтинг. Однако пять звёзд за такой цирк ему вряд ли досталось.