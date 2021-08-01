Связанная с РПК организация взяла на себя ответственность за поджоги лесов в Турции
Как заявили "Дети огня", поджоги устраивались, так как власти республики "не понимают никакого другого языка, поэтому пора их поставить на колени огнём".
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Признанная в Турции террористической организация "Дети огня" взяла на себя ответственность за поджоги лесов на территории республики. Об этом сообщает газета Yeni Şafak.
Как указали в своём заявлении сторонники организации, они устраивали поджоги, так как турецкие власти "не понимают никакого другого языка, поэтому пора их поставить на колени огнём".
По данным издания, террористическая группировка связана с признанной Турцией экстремистской Рабочей партией Курдистана (РПК).
Добавим, что власти республики пока не давали никаких официальных комментариев по этому поводу.
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Ранее Лайф сообщал, что лесной пожар в турецком Бодруме, из-за которого эвакуировали туристов, взят под контроль. В Министерстве сельского хозяйства республики отметили, что на данный момент 107 возгораний локализованы, продолжается тушение пяти очагов в провинциях Анталья и Мугла.
Напомним, природные пожары в Турции добрались до курортных регионов, таких как Анталья, Мугла, Адана, городов Манавгат, Мармарис, Бодрум, Дидим, Кайсери, Мерсин и Айдын.
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