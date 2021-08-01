Связанная с РПК организация взяла на себя ответственность за поджоги лесов в Турции

Признанная в Турции террористической организация "Дети огня" взяла на себя ответственность за поджоги лесов на территории республики. Об этом сообщает газета Yeni Şafak.

Как указали в своём заявлении сторонники организации, они устраивали поджоги, так как турецкие власти "не понимают никакого другого языка, поэтому пора их поставить на колени огнём".

По данным издания, террористическая группировка связана с признанной Турцией экстремистской Рабочей партией Курдистана (РПК).

Добавим, что власти республики пока не давали никаких официальных комментариев по этому поводу.

Ранее Лайф сообщал, что лесной пожар в турецком Бодруме, из-за которого эвакуировали туристов, взят под контроль. В Министерстве сельского хозяйства республики отметили, что на данный момент 107 возгораний локализованы, продолжается тушение пяти очагов в провинциях Анталья и Мугла.