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Дом Курта Кобейна в Абердине признан культурным наследием

В нём артист жил с 1968 по 1984 год. Работы по увековечиванию изначальной формы здания завершены на 90–95%.

1 августа, 17:05
<p>Курт Кобейн. Фото © <a href="https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%B1%D0%B5%D0%B9%D0%BD,_%D0%9A%D1%83%D1%80%D1%82#/media/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:Kurt_Cobain_1991_cropped.jpg" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Wikipedia</a> </p>

Курт Кобейн. Фото © Wikipedia

Дом известного музыканта, гитариста и солиста рок-группы Nirvana Курта Кобейна в городе Абердине, штат Вашингтон, официально признан исторической достопримечательностью. Об этом сообщает Dazed.

Отмечается, что на 90–95% завершены работы по увековечиванию изначальной формы дома. В нём артист жил с 1968 по 1984 год — практически всё детство и юность. Департамент археологии и исторического сохранения Вашингтона одобрил здание для включения в Государственный реестр и признал его "исторически значимым объектом".

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Нынешний хозяин дома Ли Бэкон рассказал, что готов организовывать экскурсии, а также собирается открыть пространство Tribute Lounge and Gallery Cafe в центре Абердина. Оно будет музеем, который покажет наследие Кобейна через памятные вещи, фотографии и другие важные предметы.

Ранее Лайф рассказывал, что рассекречены документы ФБР, касающиеся смерти Курта Кобейна. В материалах говорится, что требования фанатов о повторном расследовании обстоятельств его гибели необоснованны.

Авторы
Варвара Романова
Варвара Романова

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