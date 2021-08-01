Дом Курта Кобейна в Абердине признан культурным наследием

Дом известного музыканта, гитариста и солиста рок-группы Nirvana Курта Кобейна в городе Абердине, штат Вашингтон, официально признан исторической достопримечательностью. Об этом сообщает Dazed.

Отмечается, что на 90–95% завершены работы по увековечиванию изначальной формы дома. В нём артист жил с 1968 по 1984 год — практически всё детство и юность. Департамент археологии и исторического сохранения Вашингтона одобрил здание для включения в Государственный реестр и признал его "исторически значимым объектом".

Нынешний хозяин дома Ли Бэкон рассказал, что готов организовывать экскурсии, а также собирается открыть пространство Tribute Lounge and Gallery Cafe в центре Абердина. Оно будет музеем, который покажет наследие Кобейна через памятные вещи, фотографии и другие важные предметы.