Дом Курта Кобейна в Абердине признан культурным наследием
В нём артист жил с 1968 по 1984 год. Работы по увековечиванию изначальной формы здания завершены на 90–95%.
Курт Кобейн. Фото © Wikipedia
Дом известного музыканта, гитариста и солиста рок-группы Nirvana Курта Кобейна в городе Абердине, штат Вашингтон, официально признан исторической достопримечательностью. Об этом сообщает Dazed.
Отмечается, что на 90–95% завершены работы по увековечиванию изначальной формы дома. В нём артист жил с 1968 по 1984 год — практически всё детство и юность. Департамент археологии и исторического сохранения Вашингтона одобрил здание для включения в Государственный реестр и признал его "исторически значимым объектом".
Нынешний хозяин дома Ли Бэкон рассказал, что готов организовывать экскурсии, а также собирается открыть пространство Tribute Lounge and Gallery Cafe в центре Абердина. Оно будет музеем, который покажет наследие Кобейна через памятные вещи, фотографии и другие важные предметы.
Ранее Лайф рассказывал, что рассекречены документы ФБР, касающиеся смерти Курта Кобейна. В материалах говорится, что требования фанатов о повторном расследовании обстоятельств его гибели необоснованны.
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