"Его эгоцентризм перешёл все рамки": Чемпионка по бальным танцам объявила о расставании с Биковичем
В разгромном посте Арина Волошина подчеркнула, что жизненные ситуации показали истинное нутро экс-возлюбленного со всех сторон. И, судя по её высказываниям в адрес артиста, у танцовщицы накипело.
Фото © Instagram / arinavoloshina
Российская чемпионка по бальным танцам Арина Волошина сообщила, что больше не является девушкой сербского актёра Милоша Биковича. По её словам, около года она не могла жить своей жизнью из-за романа со звездой комедии "Холоп".
"Нужно было думать сугубо о его образе, репутации. У меня была последняя надежда, что в нём есть что-то человеческое. Но 31 июля всё развеялось окончательно. Человек повёл себя очень грубо", — поведала на своей странице в "Инстаграме" танцовщица.
Когда появились первые слухи о романе Волошиной и Биковича, девушка предложила возлюбленному публично опровергнуть эту информацию. Однако, по её словам, актёр отказался, пояснив, что это может сыграть против них, когда они решатся рассказать об отношениях. Как призналась танцовщица, артист пообещал ей, что они перестанут "скрываться", когда СМИ заметят их вместе. Но, когда это случилось, Бикович запретил девушке как-либо комментировать эту информацию публично.
В разгромном посте Волошина подчеркнула, что жизненные ситуации показали истинное нутро её теперь уже экс-возлюбленного со всех сторон. И, судя по обвинениям в адрес актёра, у танцовщицы накипело.
"Эгоцентризм этого человека перешёл все рамки. И те ценности, о которых он кричит, он о них не знает и видит только себя, не уважает время, труд, здоровье других людей", — добавила девушка.
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В конце апреля Бикович впервые появился на светской вечеринке с новой возлюбленной. Как ранее писал Лайф, слухи о романе артиста и Арины Волошиной ходили ещё с начала года. Тогда пара отправилась на родину Милоша в Сербию и мелькала в сториз его друзей. А в 2018 году актёр расстался с коллегой по съёмочной площадке "Льда", актрисой Аглаей Тарасовой. После разрыва экс-возлюбленным удалось сохранить дружеские отношения.
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