10 участниц "Дома-2", которые так изменили свою внешность, что на старых фото это совсем другие люди

Телепроект "Дом-2" за долгие годы своего существования (больше 17 лет) пропустил через себя сотни участников. Кому-то он буквально сломал жизнь, но многим — подарил путёвку в высший свет. Ну или просто позволил изменить жизнь в лучшую сторону как внутренне, так и внешне. И вот 10 примеров участниц, которые из провинциальных мышек превратились в светских львиц.

Евгения Феофилактова

Фото © "Узнай всё!" / Фото © Instagram / evgeniyafeofilaktova

Евгения Феофилактова из Кирова на проекте не только вышла замуж, но также смогла попасть в модельный бизнес и заняться своим собственным, связанным с модными брендами. Кроме того, девушка пробует себя в качестве певицы и актрисы.

Инна Воловичева

Фото © Fashion for you / Фото © Instagram / innavolovicheva

Инна Воловичева из Белгорода — один из наиболее ярких примеров преображения участниц телепроекта. За время шоу девушка сбросила почти 40 килограммов и не остановилась на этом. А судя по её инстаграму, и любовь нашла, и популярность не потеряла.

Инесса Шевчук

Инесса, родившаяся в Комсомольске-на-Амуре, после "Дома-2" продолжила работу на телевидении, а также начала карьеру модели. Кроме того, большое внимание девушка уделяет "Инстаграму", так что вдобавок ко всем достижениям после "Дома-2" она ещё и успешная блогерша. В общем, телепроект подарил ей гламурную и обеспеченную жизнь.

Марина Мексика

Фото © ondom2.com / Фото © Instagram / ms.mexika

Марина Черкасова, теперь больше известная как Марина Мексика, родом из Ростова-на-Дону. Девушка с детства увлекается танцами и не оставила любимого занятия после телешоу. Мексика продолжает работать танцовщицей, участвует в телешоу, и даже ходили слухи, что подумывает о возвращении на "Дом-2". Также Марина проявила себя как модель OnlyFans.

Кристина Дерябина

Фото © "Вокруг ТВ" / Фото © Instagram / mis.kriss

Кристина родилась в Тольятти, а перед "Домом-2" получила диплом в Санкт-Петербурге и даже успела открыть свой бизнес. При этом Дерябина была страстной поклонницей телепроекта и решила принять участие сама. В итоге шоу открыло перед пробивной девушкой новые горизонты. Кристина продолжала появляться в разных передачах на центральных каналах, хотя последний год выдался очень неудачным в плане здоровья — девушка потеряла ребёнка.

Елена Бушина

Фото © "Вокруг ТВ" / Фото © Instagram / elenabushina

Озорная девчонка из Екатеринбурга Елена Бушина после "Дома-2" признавалась, что телепроект был самой настоящей школой выживания. Хотя и не скрывает, что шоу принесло настоящую славу. После проекта Бушина решила посвятить себя семье и бизнесу, хотя и не отказывается от съёмок в других популярных шоу.

Лера Фрост

Фото © DOM2REALITY / Фото © Instagram / lerafrost

Валерия Демченко (Фрост) родилась в Луганске. Её карьера на ТВ началась ещё до "Дома-2". Лера успела побывать на шоу "Богиня шопинга" и "Хочу v ВИА Гру". Хотя в состав трио она не попала, яркую девушку заметили продюсеры, начав приглашать в другие шоу, пока не дошло и до "стройки". Телепроект сделал Леру настоящей звездой. Теперь у неё собственная программа, стартовавшая в июне под скромным названием "Новая Я с Лерой Фрост".

Виктория Боня

Фото © VIDEO-DOM2 / Фото © Instagram / victoriabonya

Телеведущая, модель, блогер, бизнесвумен и героиня многочисленных телешоу Виктория Боня родилась в Краснокаменске. На "Дом-2" попала в 2006 году и с тех пор остаётся одной из самых узнаваемых героинь телепроекта. Говорим "Дом-2" — подразумеваем либо Боню, либо Бузову, либо ещё пару девушек. И это несмотря на то, что Вика успела сняться ещё в уйме проектов и не исчезает со страниц таблоидов.

Анастасия Лисова

Фото © ondom2.com / Фото © / Instagram / anastasiya_shahidzhanova

В отличие от некоторых предыдущих участниц, у Анастасии Лисовой из Чебоксар до "Дома-2" никаких проектов на ТВ не было. Так что именно "стройка" открыла ей двери в большой шоу-бизнес. Причём сперва девушка пришла не как участница, а как преподаватель английского языка для них. Но продюсеры решили, что она достойна стать полноправной героиней. Сейчас Настя большую часть времени посвящает семье, хотя увидеть её по-прежнему можно в "Инстаграме" или "Тиктоке" в роликах про мотивацию.

Тата Абрамсон

Фото © DOM2REALITY / Фото © Instagram / tatablum