Ещё недавно певица Лама Сафонова, которая несколько лет борется с раком, делилась с подписчиками обнадёживающими кадрами из больницы. Однако накануне состояние знаменитости резко ухудшилось — 33-летняя артистка оказалась на грани смерти. Об этом говорится в новом посте исполнительницы на странице в "Инстаграме".

Под постом тут же появились десятки комментариев с поддержкой от поклонников и коллег Ламы. "Держись, милая!", "Лама, живи!", "Столько пути пройдено, только не сдавайтесь!", "Сильная девочка, ты справишься", "Лама, борись!" — высказались пользователи соцсети.

Как ранее писал Лайф, в конце 2016 года Сафонова призналась в том, что больна раком. Ужасный диагноз стал неожиданностью для девушки, но она не опустила руки. За годы лечения Ламе провели несколько курсов химиотерапии, а также сложные операции. В своих постах в соцсетях артистка всегда отмечала, что жива благодаря не только процедурам, но и вере в Бога.