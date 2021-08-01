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Число жертв возгорания на заводе в Ростовской области возросло до четырёх

За жизни троих пострадавших борются врачи. По данным Лайфа, получившие ожоги рабочие находятся в тяжёлом состоянии.

1 августа, 17:46

Фото © ТАСС / Шарифулин Валерий

Четыре человека стали жертвами возгорания в одном из цехов химического комбината "Каменский" в городе Каменске-Шахтинском Ростовской области. Об этом сообщил председатель законодательного собрания региона Александр Ищенко, выразив соболезнования близким умерших.

"Четыре человека умерли в результате аварии и пожара на химкомбинате "Каменский", — написал Ищенко в посте в "Фейсбуке".

Он отметил, что врачи борются за жизни пострадавших, однако не стал уточнять, в каком состоянии те находятся. По данным источника Лайфа, получившие ожоги рабочие находятся в больницах Каменска-Шахтинского и Ростова-на-Дону. Врачи оценивают состояние пациентов как тяжёлое.

"Хочется верить, что число жертв этой аварии больше не увеличится", — добавил спикер заксобрания.

В Минпромторге заявили, что работы на заводе в Ростовской области не предполагали наличия людей

В Минпромторге заявили, что работы на заводе в Ростовской области не предполагали наличия людей

Напомним, на сайте завода сообщалось, что авария случилась вечером 29 июля. В результате пострадало семь человек, их госпитализировали. При этом возгорание было "ликвидировано в кратчайшие сроки системой пожарной безопасности и прибывшим пожарным расчётом".

Авторы
Эмила Сидорова
Эмила Сидорова

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