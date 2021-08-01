Российские триатлонисты Слепов и Кочеткова победили на соревнованиях Ironman в Петербурге. Видео © LIFE

Победителями первых в России международных соревнований по триатлону Ironman 70.3, которые прошли сегодня в Санкт-Петербурге, стали россияне Илья Слепов и Кристина Кочеткова.

Первым среди мужчин всех возрастов Слепов пересёк финишную черту с результатом 4 часа и 14 секунд. Вторым пришёл Денис Крестин (4:02.12), а третьим финишировал Алексей Никулин — его время 4:04.04.

Среди женщин всех возрастных категорий первое место заняла Кристина Кочеткова с результатом 4:29.31. На второй позиции закрепилась Дарья Чунарева (4:35.41), третьей стала Юлия Антипина (4:44.11).

Среди мужчин-параспортсменов первым к финишу пришёл Леонид Тютин с рекордным результатом 5:19.43. Лучшее время у женщин-параспортменок продемонстрировала Ксения Выборных — 5:15.58. А в эстафете победила российская команда Bolotov.lab, результат которой составил 4:05.29.

Ironman — серия международных соревнований по триатлону, которая проводится Всемирной корпорацией триатлона (WTC). В России такие состязания проходят впервые. Участники должны преодолеть гонку, состоящую из трёх этапов, идущих один за другим без перерыва: заплыв на 1,9 километра, велосипедный заезд на шоссе на 90,1 километра и забег на 21,1 километра.