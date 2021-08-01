С устроившей демарш белорусской спортсменкой Тимановской пообщались представители МОК

Белорусская легкоатлетка Кристина Тимановская напрямую пообщалась с представителями Международного олимпийского комитета (МОК) и организационного комитета Олимпийских игр в Токио. Об этом сообщает пресс-служба МОК.

"Она с властями аэропорта Ханэда, в настоящее время её сопровождает сотрудник оргкомитета. Сказала нам, что чувствует себя в безопасности. МОК и оргкомитет продолжат вести переговоры с Тимановской, чтобы определить следующие шаги", — говорится в сообщении.

Напомним, Национальный олимпийский комитет Белоруссии заявил, что тренерский штаб национальной команды республики по лёгкой атлетике на Олимпиаде в Токио принял решение отправить домой легкоатлетку Кристину Тимановскую. Спортсменка перед этим возмутилась тем, что её вынуждают бежать эстафету 4x400 метров, в то время как она должна была принять участие лишь в забеге на 200 метров.