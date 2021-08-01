С устроившей демарш белорусской спортсменкой Тимановской пообщались представители МОК
Она призналась, что чувствует себя в безопасности, но ещё не ясно, что её ждёт на Олимпиаде.
Фото © Instagram / kristi_timanovskaya
Белорусская легкоатлетка Кристина Тимановская напрямую пообщалась с представителями Международного олимпийского комитета (МОК) и организационного комитета Олимпийских игр в Токио. Об этом сообщает пресс-служба МОК.
"Она с властями аэропорта Ханэда, в настоящее время её сопровождает сотрудник оргкомитета. Сказала нам, что чувствует себя в безопасности. МОК и оргкомитет продолжат вести переговоры с Тимановской, чтобы определить следующие шаги", — говорится в сообщении.
Напомним, Национальный олимпийский комитет Белоруссии заявил, что тренерский штаб национальной команды республики по лёгкой атлетике на Олимпиаде в Токио принял решение отправить домой легкоатлетку Кристину Тимановскую. Спортсменка перед этим возмутилась тем, что её вынуждают бежать эстафету 4x400 метров, в то время как она должна была принять участие лишь в забеге на 200 метров.
Ранее сообщалось, что Тимановскую перевозят в безопасное место. В СМИ отмечалось, что спортсменка намерена просить убежища в Австрии.
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