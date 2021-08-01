Олимпиада в Токио незаметно перевалила через экватор. Лайф отмечает основные события десятого дня соревнований и рассказывает, за кого нам предстоит болеть.

04:20 (здесь и далее время московское). Лёгкая атлетика. Мужчины. Прыжки в длину. Финал

За золото будут сражаться лидеры рейтинга — действующий чемпион мира ямаец Таджей Гейл и бронзовый призёр ЧМ-2019 кубинец Хуан Мигель Эчеваррия. Россияне в этом виде на Олимпиаду не отобрались.

05:50. Лёгкая атлетика. Женщины. 100 м с барьерами. Финал

На этой дистанции россиянок также не будет. Главным фаворитом считают американку Кендру Харрисон, выигравшую серебро на ЧМ-2019.

07:50. Бадминтон. Женщины. Парный разряд. Финал

В матче за золото китайцы Цзя Ифань и Чэнь Цинчэнь сыграют с представителями Индонезии Грейся Полии и Априяни Рахаю.

08:30. Стрельба. Мужчины. Скоростной пистолет, 25 м. Финал

Россию представляет Леонид Екимов, который после первого этапа квалификации идёт на десятой позиции. Лидерство удерживает француз Клеман Бессаже. В финале участие примут шесть лучших стрелков по итогам отборочных соревнований.

08:33. Парусный спорт. Женщины. 49-й. Финальная гонка

09:33. Парусный спорт. Мужчины. 49-й. Финальная гонка

Россияне в акватории Эносима соревноваться не будут. В этих дисциплинах парусного спорта они на Олимпиаде не представлены.

09:50. Тяжёлая атлетика. Женщины. До 87 кг

Россиянки в этом виде программы не получили олимпийских лицензий.

10:50. Стрельба. Мужчины. Винтовка с трёх позиций, 50 м. Финал

Из россиян борьбу за медали будет вести Сергей Каменский. Ранее на Олимпиаде в Токио он в паре с Юлией Каримовой завоевал бронзу в смешанных соревнованиях в стрельбе из пневматической винтовки с десяти метров.

11:00. Спортивная гимнастика. Мужчины. Кольца. Финал

С седьмым результатом в финал вышел Денис Аблязин, ранее ставший в Токио олимпийским чемпионом в командных соревнованиях. Фаворитом будет грек Элефтериос Петруниас — победитель Игр-2016 и трёхкратный чемпион мира в этой дисциплине.

11:00. Конный спорт. Троеборье. Командное первенство. Конкур. Финал

Россияне в этом виде программы не представлены.

11:57. Спортивная гимнастика. Женщины. Вольные упражнения. Финал

Россию будут представлять Ангелина Мельникова и Виктория Листунова. При этом лучший результат в квалификации показала победительница ЧМ-2006 в личном многоборье итальянка Ванесса Феррари.

12:09. Велоспорт. Трек. Женщины. Командный спринт. Финал

Большие надежды возлагаются на россиянок Дарью Шмелёву и Анастасию Войнову. Они являются серебряными призёрками Олимпиады-2016 в Рио-де-Жанейро и четырёхкратными чемпионками мира.

12:51. Спортивная гимнастика. Мужчины. Опорный прыжок. Финал

Обладатель золота и бронзы Олимпиады в Токио Никита Нагорный показал в квалификации третий результат. Также из россиян за медаль поборется Денис Аблязин.

13:45. Конный спорт. Троеборье. Личное первенство. Конкур. Финал

Борьбу продолжает 51 наездник. Россиянин Андрей Митин пока занимает промежуточную 37-ю позицию. Его соотечественник Михаил Настенко идёт 50-м.

13:50. Тяжёлая атлетика. Женщины. Свыше 87 кг

Никто из россиянок на помост спортзала Tokyo International Forum не выйдет.

14:00. Лёгкая атлетика. Женщины. Метание диска. Финал

Главной интригой в этом виде программы будет соперничество действующей чемпионки мира кубинки Яйме Перес и двукратной олимпийской чемпионки Сандры Перкович из Хорватии.

14:00. Греко-римская борьба. Мужчины. До 60 кг. Финал

В финале будут бороться японец Кэнъитиро Фумита и кубинец Луис Орта. Россиянин Сергей Емелин проиграл на стадии четвертьфинала. При этом он ещё может побороться за бронзу в утешительном раунде.

14:30. Греко-римская борьба. Мужчины. До 130 кг. Финал

Золото достанется победителю поединка между кубинцем Михаином Лопесом и Якобом Каджайей из Грузии. Российский борец Сергей Семёнов, проигравший в четвертьфинале, примет участие в утешительном раунде.

14:50. Бадминтон. Мужчины. Одиночный разряд. Финал

Олимпийский чемпион определится во встрече между китайцем Чэнь Луном и Виктором Аксельсеном из Дании.

15:15. Вольная борьба. Женщины. До 76 кг. Финал

В решающем поединке на ковёр выйдут американка Аделайн Грей и Алине Роттер-Фокен из Германии. Россиянка Наталья Воробьёва, выигравшая золото Лондона-2012 и серебро Рио-де-Жанейро-2016, завершила борьбу в четвертьфинале.

15:15. Лёгкая атлетика. Мужчины. 3000 метров с препятствиями. Финал

Победитель Олимпиады-2016 и ЧМ-2019 кениец Консеслус Кипруто в Токио не приехал. В его отсутствие наибольшие шансы на победу имеет Гирма Ламеха из Эфиопии.

15:40. Лёгкая атлетика. Женщины. 5000 метров. Финал

Россиянок здесь не будет. За золото поборются действующая чемпионка мира в этом виде программы Хеллен Обири из Кении и победительница ЧМ-2019 в беге на 1500 и 10000 метров Сифан Хассан, представляющая Нидерланды.

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