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Чехия предложила помощь белорусской легкоатлетке Тимановской

Прага готова предоставить спортсменке въездную визу и способствовать в подаче заявки на "международную защиту".

1 августа, 18:39
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<p>Фото © Instagram / <a href="https://www.instagram.com/p/BmgoNA1DZqU/" target="_blank" rel="noopener noreferrer">blr_athletics</a></p>

Фото © Instagram / blr_athletics

Глава Министерства иностранных дел Чехии Якуб Кулганек заявил, что республика готова помочь белорусской легкоатлетке Кристине Тимановской. Спортсменка ранее раскритиковала действия тренеров на Олимпиаде в Токио, после чего её решили отстранить от Игр и отправить домой.

"Я считаю скандальной ситуацию вокруг белорусской легкоатлетки Кристины Тимановской. Чехия готова помочь. По согласованию с Андреем Бабишем (премьер-министр Чехии. — Прим. Лайфа) и Яном Гамачеком (глава МВД Чехии. — Прим. Лайфа) мы предлагаем ей визу для въезда на территорию, чтобы она могла подать заявку на международную защиту вместе с нами. Наше посольство в Токио также готово помочь", — написал Кулганек в своём аккаунте в "Твиттере".

Напомним, Национальный олимпийский комитет Белоруссии заявил, что тренерский штаб национальной команды республики по лёгкой атлетике на Олимпиаде в Токио принял решение отправить домой легкоатлетку Кристину Тимановскую. В качестве причины отстранения спортсменки от Игр было названо её эмоционально-психологическое состояние. Сама Тимановская пожаловалась на действия тренеров, которые, по её словам, заставляли её бежать эстафету 4x400 метров, в то время как она должна была принять участие лишь в забеге на 200 метров.

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Ранее сообщалось, что Тимановскую перевозят в безопасное место. В СМИ отмечалось, что спортсменка намерена просить убежища в Австрии.

Авторы
Арина Родионова
Арина Родионова

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