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Регион
Опубликовано 1 августа 2021, 22:15
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"Не наш почерк": В Госдуме ответили на слова американского адмирала о "провокациях" в Чёрном море

Фото © Минобороны РФ

Фото © Минобороны РФ

Там напомнили, что эта акватория — больше наш дом, чем Америки или НАТО. Россия защищает свои границы.

Провоцировать американских военных в акватории Чёрного моря — это не российский почерк. Об этом заявил в ответ на высказывания командующего ВМС США в Европе и Африке адмирала Роберта Берка член Комиссии Госдумы по расследованию фактов вмешательства иностранных государств Адальби Шхагошев. Парламентарий отметил, что Россия очень серьёзно и профессионально подходит к охране собственных границ.

"Провокации точно не пройдут. Если там будут профессионалы, то проблем в Крымской акватории не будет. Провокации вообще это не российский почерк. Абсолютно очевидно, что в последнее время провокацииэто почерк американский, и он абсолютно не совпадает, этот почерк. У нас он очень разборчивый", — констатировал он в беседе с РИА "Новости".

Шхагошев также подчеркнул, что причиной критики в адрес действий России в Крымской акватории является осознание того, что американцы не могут вести себя там как дома.

"Чёрное море — больше наш дом, а не американский и не НАТО", — заключил он.

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Ранее Лайф сообщал, что адмирал США назвал условие, при котором силы НАТО откроют огонь по российским кораблям. "Я не собираюсь требовать от своих командиров принимать первый удар в челюсть", — отрезал Берк. Он заявил, что российские корабли в Чёрном море сами провоцируют силы Североатлантического альянса нанести удар первыми.

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Арина Родионова
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