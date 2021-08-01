"Не наш почерк": В Госдуме ответили на слова американского адмирала о "провокациях" в Чёрном море

Там напомнили, что эта акватория — больше наш дом, чем Америки или НАТО. Россия защищает свои границы.

Провоцировать американских военных в акватории Чёрного моря — это не российский почерк. Об этом заявил в ответ на высказывания командующего ВМС США в Европе и Африке адмирала Роберта Берка член Комиссии Госдумы по расследованию фактов вмешательства иностранных государств Адальби Шхагошев. Парламентарий отметил, что Россия очень серьёзно и профессионально подходит к охране собственных границ.

"Провокации точно не пройдут. Если там будут профессионалы, то проблем в Крымской акватории не будет. Провокации вообще — это не российский почерк. Абсолютно очевидно, что в последнее время провокации — это почерк американский, и он абсолютно не совпадает, этот почерк. У нас он очень разборчивый", — констатировал он в беседе с РИА "Новости".

Шхагошев также подчеркнул, что причиной критики в адрес действий России в Крымской акватории является осознание того, что американцы не могут вести себя там как дома.

"Чёрное море — больше наш дом, а не американский и не НАТО", — заключил он.