"Не наш почерк": В Госдуме ответили на слова американского адмирала о "провокациях" в Чёрном море
Там напомнили, что эта акватория — больше наш дом, чем Америки или НАТО. Россия защищает свои границы.
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Провоцировать американских военных в акватории Чёрного моря — это не российский почерк. Об этом заявил в ответ на высказывания командующего ВМС США в Европе и Африке адмирала Роберта Берка член Комиссии Госдумы по расследованию фактов вмешательства иностранных государств Адальби Шхагошев. Парламентарий отметил, что Россия очень серьёзно и профессионально подходит к охране собственных границ.
"Провокации точно не пройдут. Если там будут профессионалы, то проблем в Крымской акватории не будет. Провокации вообще — это не российский почерк. Абсолютно очевидно, что в последнее время провокации — это почерк американский, и он абсолютно не совпадает, этот почерк. У нас он очень разборчивый", — констатировал он в беседе с РИА "Новости".
Шхагошев также подчеркнул, что причиной критики в адрес действий России в Крымской акватории является осознание того, что американцы не могут вести себя там как дома.
"Чёрное море — больше наш дом, а не американский и не НАТО", — заключил он.
Ранее Лайф сообщал, что адмирал США назвал условие, при котором силы НАТО откроют огонь по российским кораблям. "Я не собираюсь требовать от своих командиров принимать первый удар в челюсть", — отрезал Берк. Он заявил, что российские корабли в Чёрном море сами провоцируют силы Североатлантического альянса нанести удар первыми.
Комментариев: 1
"БЕЗ ГИМНА И ФЛАГА - НЕИЗВЕСТНАЯ СТРАНА", о которой, не смолкая, вопят и воняет та сторона. Помнится, как они, ещё до МОКа и Баха, хотели вычеркнуть роль России в войне с фашизмом, всячески выставляя главным свои последние потуги, хотя весь мир отдавал должное подвигу нашего народа. Тогда появился фильм "Неизвестная война". Молодое поколение либерастов не знает про это. Россия им не нужна никакая - лучше убитая. Их раздражали красные флаги: - мы их сняли, порвали и сожгли. Никак не хотели мирно существовать с социализмом - её тоже прикончили, коммунистов вышибли из кремля и не только. Угробили, разграбили, разворовали, даже пеньки увезли. Казалось вот всё вам в угоду; и капитализм, олигархи с Кохами, Гусинскими, Березовскими, Ходорковскими, Чубайсами, Козыревыми и прочими - вроде вечная дружба и жвачка. Но нет, опять надо выкатывать бронепоезд на ..., они продолжают душить санкциями, двигают к нашим границам танки, самолеты, ракеты и корабли.