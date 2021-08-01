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"Химки" победили "Краснодар" в выездном матче РПЛ

Автором единственного гола в середине второго тайма стал полузащитник гостей Илья Кухарчук.

1 августа, 19:04
<p>Фото © ФК "Химки"</p>

Фото © ФК "Химки"

"Краснодар" на своём поле проиграл подмосковным "Химкам" в матче второго тура чемпионата России по футболу. Встречу судил арбитр из Санкт-Петербурга Артём Любимов.

На 15-й минуте в составе хозяев пенальти не реализовал Виктор Клаэссон. Автором единственного гола в середине второго тайма стал полузащитник гостей Илья Кухарчук.

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"Химки" набрали три очка и поднялись на десятое место в турнирной таблице чемпионата России. "Краснодар", у которого также три балла, — на шестой строчке.

Чемпионат России по футболу

Премьер-лига. 2-й тур

"Краснодар" — "Химки" — 0:1

Гол: Кухарчук 63' (0:1).

Авторы
Роман Фейгин
Роман Фейгин

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