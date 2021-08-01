"Химки" победили "Краснодар" в выездном матче РПЛ
Автором единственного гола в середине второго тайма стал полузащитник гостей Илья Кухарчук.
Фото © ФК "Химки"
"Краснодар" на своём поле проиграл подмосковным "Химкам" в матче второго тура чемпионата России по футболу. Встречу судил арбитр из Санкт-Петербурга Артём Любимов.
На 15-й минуте в составе хозяев пенальти не реализовал Виктор Клаэссон. Автором единственного гола в середине второго тайма стал полузащитник гостей Илья Кухарчук.
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"Химки" набрали три очка и поднялись на десятое место в турнирной таблице чемпионата России. "Краснодар", у которого также три балла, — на шестой строчке.
Чемпионат России по футболу
Премьер-лига. 2-й тур
"Краснодар" — "Химки" — 0:1
Гол: Кухарчук 63' (0:1).
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