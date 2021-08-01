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Второе поражение после назначения в сборную: "Ростов" проиграл "Зениту" в чемпионате России по футболу

В составе петербургского клуба дубль оформил Александр Ерохин, по голу забили Сердар Азмун и Вендел.

1 августа, 19:01
<p>Фото © ФК "Ростов"</p>

Фото © ФК "Ростов"

Петербургский "Зенит" в матче второго тура чемпионата России по футболу на выезде переиграл "Ростов". Встреча завершилась со счётом 4:2 в пользу триумфаторов трёх последних сезонов РПЛ.

В середине первого периода гости забили два гола подряд. Отличились Александр Ерохин и Сердар Азмун, реализовавший пенальти.

В добавленное к первому тайму время главный арбитр Виталий Мешков после просмотра видеозаписи назначил пенальти в ворота "Зенита". 11-метровый уверенно реализовал новичок "Ростова" Николай Комличенко.

После перерыва команды забили ещё три гола. На точный удар Вендела хозяева ответили точным ударом Максима Осипенко. Уже на последних минутах Ерохин установил окончательный результат, оформив дубль.

"Зенит" набрал шесть очков и поднялся на первое место в чемпионате России. У ростовского клуба пока нет набранных баллов, в таблице он идёт на предпоследней, 15-й, строчке.

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Напомним, что в первом туре "Ростов" на своём поле уступил московскому "Динамо" (0:2). Непосредственно перед началом матча Валерий Карпин был назначен главным тренером сборной России. До конца года он будет совмещать работу в национальной команде и в "Ростове".

Чемпионат России по футболу

Премьер-лига. 2-й тур

"Ростов" — "Зенит" — 2:4

Голы: Ерохин 29' (0:1), Азмун — с пенальти 35' (0:2), Комличенко — с пенальти 45+2' (1:2), Вендел 75' (1:3), Осипенко 85' (2:3), Ерохин 90+5' (2:4).

Авторы
Роман Фейгин
Роман Фейгин

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