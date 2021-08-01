Немцы назвали заявившего о "реальной проблеме Путина" Байдена "глупым ковбоем"
Как отметили читатели Die Zeit, если русские начнут экспортировать своё атомное оружие, то и США "не будут говорить таким тоном".
Фото © ТАСС / АР / Susan Walsh
Читатели немецкой газеты Die Zeit устроили жаркие обсуждения высказывания американского лидера Джо Байдена в отношении президента России Владимира Путина. Напомним, ранее во время выступления в штаб-квартире офиса директора Нацразведки США глава Белого дома заявил, что у его российского коллеги "есть реальная проблема", которая заключается в якобы ограниченных ресурсах, находящихся в распоряжении РФ.
В Кремле, в свою очередь, указали, что слова Байдена не имеют ничего общего с действительностью. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подметил, что мнение главы Штатов — результат "неправильного знания и понимания современной России". Не оставили без внимания слова Байдена и в Германии. Вот что написали читатели Die Zeit в комментариях к статье, в которой приводилось мнение американского лидера:
У Соединённых Штатов атомное оружие, сланцевый газ и доллар, больше ничего. Если завтра никто больше не будет рассчитываться за нефть в долларах, то США будут завидовать инфляции в Зимбабве
Jaundso
"Тебе стоит замолчать, Джо": Читатели Daily Mail накинулись на Байдена после слов о "реальной проблеме" Путина
Не очень умно во время переговоров бросаться такими по-детски глупыми ковбойскими фразами. Наверное, Байдену это нужно, чтобы понравиться своей публике
ZONIN
Также комментаторы отметили, что переговоры двух держав о возможном разоружении важны, они внушают оптимизм, а вести их лучше, чем "бряцать оружием"
Может быть, русские в скором времени будут экспортировать своё атомное оружие? Тогда США уже не будут говорить таким тоном
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Напомним, 16 июня на вилле "Ла Гранж" в Женеве состоялся первый саммит Владимира Путина и Джо Байдена. Президенты пожали друг другу руки в присутствии прессы, коротко выступили и даже обменялись шутками, затем приступили к переговорам. После их окончания Путин и Байден раздельно ответили на вопросы журналистов. В совместном заявлении лидеры двух стран подчеркнули, что намерены запустить диалог по стратегической стабильности и начать консультации по кибербезопасности, контролю над вооружениями и обмену заключёнными.
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