"Появись только ещё здесь!": В Екатеринбурге "хозяин двора" забрал велосипед у ребёнка и пригрозил ему расправой
Судя по всему, мужчине солидного возраста не нравится, что дети посещают "его территорию".
В Екатеринбурге "хозяин двора" забрал велосипед у ребёнка и пригрозил ему расправой. Видео © Соцсети
В Екатеринбурге мужчина отобрал у школьника велосипед и начал угрожать ему расправой. По словам ребёнка, они с друзьями часто приходят в этот двор и никогда никому не мешали. Местному жителю же их визиты явно не нравятся.
"Мы часто там зависали с пацанами на турниках, нам начали запрещать там гулять! В этот раз мы только пришли во двор и сразу: "Стоять!" — объясняет подросток. — Взял меня за руку, скинул с велосипеда и отобрал у меня его. Говорил: "Зови своих родителей сюда, им и отдам велосипед!" — написал подросток Никита Б.
Велосипед мужчина всё-таки вернул, но начал сыпать угрозы вслед уходящему парню.
"Только ещё раз появись здесь! Яйца оторву, ты понял меня, нет?!" — кричал мужчина.
А в Петербурге женщина распылила перцовый баллончик в подростков. Это случилось, когда ребята стали кататься на карусели, где находился ребёнок горожанки. По её словам, сделала она это в целях защиты.
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