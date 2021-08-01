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"Появись только ещё здесь!": В Екатеринбурге "хозяин двора" забрал велосипед у ребёнка и пригрозил ему расправой

Судя по всему, мужчине солидного возраста не нравится, что дети посещают "его территорию".

1 августа, 20:04

В Екатеринбурге "хозяин двора" забрал велосипед у ребёнка и пригрозил ему расправой. Видео © Соцсети

В Екатеринбурге мужчина отобрал у школьника велосипед и начал угрожать ему расправой. По словам ребёнка, они с друзьями часто приходят в этот двор и никогда никому не мешали. Местному жителю же их визиты явно не нравятся.

"Мы часто там зависали с пацанами на турниках, нам начали запрещать там гулять! В этот раз мы только пришли во двор и сразу: "Стоять!" — объясняет подросток. — Взял меня за руку, скинул с велосипеда и отобрал у меня его. Говорил: "Зови своих родителей сюда, им и отдам велосипед!" — написал подросток Никита Б.

Велосипед мужчина всё-таки вернул, но начал сыпать угрозы вслед уходящему парню.

"Только ещё раз появись здесь! Яйца оторву, ты понял меня, нет?!" кричал мужчина.

В Риге подросток за рулём скрывался от полиции на бешеной скорости, пока не загорелась машина

В Риге подросток за рулём скрывался от полиции на бешеной скорости, пока не загорелась машина

А в Петербурге женщина распылила перцовый баллончик в подростков. Это случилось, когда ребята стали кататься на карусели, где находился ребёнок горожанки. По её словам, сделала она это в целях защиты.

Авторы
Артем Порвин
Артем Порвин

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